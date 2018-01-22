Джонсон и Тиллерсон обсудили, как завершить правление Асада

ЛОНДОН, 22 янв – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обменялись мнениями по поводу иранской ядерной сделки и обсудили, как политическим путем завершить правление в Сирии президента Башара Асада.
"По Ирану они обсудили недавние события и обменялись точками зрения на иранское ядерное соглашение. Глава МИД Великобритании подчеркнул, что Великобритания убеждена в том, что соглашение работает и что Великобритания будет тесно сотрудничать с США, европейскими и международными партнерами, чтобы противостоять разрушительному поведению Ирана в регионе", — отметил представитель МИД.
Ранее Тиллерсон рассказал журналистам, что США и "европейская тройка" (Великобритания, Франция, Германия) создали рабочую группу для обсуждения сделки с Ираном.
"Обсуждая Йемен, они (Джонсон и Тиллерсон — ред.) сошлись на том, что важно двигаться к политическому решению, которое положит конец страданиям населения", — отмечается в заявлении.
Переговоры по Йемену и Сирии главы МИД продолжат во вторник в Париже, уже в компании своих европейских и ближневосточных партнеров.
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