Джонсон и Тиллерсон обсудили, как завершить правление Асада

ЛОНДОН, 22 янв – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обменялись мнениями по поводу иранской ядерной сделки и обсудили, как политическим путем завершить правление в Сирии президента Башара Асада.

"По Сирии глава МИД Великобритании выразил поддержку недавней речи госсекретаря Тиллерсона по сирийскому кризису. Госсекретарь и глава МИД обсудили, какие шаги нужно предпринять, чтобы продвинуться к политическому процессу, результатом которого станет конец правления режима Асада", — говорится в заявлении официального представителя британского МИД по итогам состоявшихся днем в официальной лондонской резиденции Джонсона переговоров.

"По Ирану они обсудили недавние события и обменялись точками зрения на иранское ядерное соглашение. Глава МИД Великобритании подчеркнул, что Великобритания убеждена в том, что соглашение работает и что Великобритания будет тесно сотрудничать с США, европейскими и международными партнерами, чтобы противостоять разрушительному поведению Ирана в регионе", — отметил представитель МИД.

Ранее Тиллерсон рассказал журналистам, что США и "европейская тройка" (Великобритания, Франция, Германия) создали рабочую группу для обсуждения сделки с Ираном.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий по Ирану (СВПД). При этом Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.

"Обсуждая Йемен, они (Джонсон и Тиллерсон — ред.) сошлись на том, что важно двигаться к политическому решению, которое положит конец страданиям населения", — отмечается в заявлении.

Переговоры по Йемену и Сирии главы МИД продолжат во вторник в Париже, уже в компании своих европейских и ближневосточных партнеров.

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