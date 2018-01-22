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Война в Сирии
Война в Сирии

Эрдоган рассказал о договоренности с Россией по операции в Африне‍

20:3822.01.2018
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фотоПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что Анкара уведомила другие стороны о начале операции в сирийском  Африне. По его словам, ее главная цель состоит в том, чтобы дать отпор террористам.

"С севера Сирии по отношению к нам сколько лет продолжаются провокации. У нас сегодня снова в Хатае есть погибшие от ракетного обстрела. Это не останется без ответа, и они высокую плату заплатят, мы настроены решительно. Ни шагу назад от Африна. Мы об этом с нашими российскими друзьями говорили, и с другими силами коалиции", — сказал глава Турции.

Кроме того, он раскритиковал заявление Госдепартамента США, который призвал Анкару ограничить операцию по масштабам и срокам. Турецкий лидер отметил, что с такой риторикой Вашингтону следовало бы начинать с себя.

Бойцы Свободной сирийской армии стреляют в позиции курдов в районе Африн. Архивное фото
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
Курды заявили, что им предлагали передать Африн под управление Дамаска
"США нам говорят, чтобы сроки были ограниченными. Я спрашиваю: а в Афганистане, в Ираке ваши сроки закончились? Вы все еще там находитесь. Это не высчитывается математически. Как только наша работа там закончится, цели будут достигнуты – операция закончится, и мы уйдем", — заявил Эрдоган.

Он добавил, что Турция "не зарится на чужие земли" и проводит операцию в Сирии не против курдов, а чтобы предотвратить создание террористического коридора.

По словам президента, успех операции обеспечит стабильность и безопасность на южных границах страны.

В пику США, в угоду России

Операция "Оливковая ветвь" способствует подрыву позиций Вашингтона на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости председатель турецкой партии "Родина" Догу Перинчек.

"Для России это операция выгодна хотя бы потому, что она направлена против закрепления США в Сирии, поскольку Рабочая партия Курдистана и связанный с ней сирийский курдский "Демократический союз" – это американские пешки", — сказал Перинчек.

Турецкая военная операция в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
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Турецкая военная операция в Сирии
Политик расценивает операцию как важный этап на пути отдаления Турции от США и НАТО и сближении с Россией. По его словам, Анкара намерена поменять свои внешнеполитические ориентиры.

"Евразия возвышается, и туда смотрит крупный турецкий бизнес. Эта политика, в конце концов, приведет Турцию к гармонизации с Россией по проблеме Крыма. Мысль о его признании уже сидит в головах руководства страны, хотя присутствуют сиюминутные расчеты. Политика Турции по отношению к Крыму постепенно поворачивается лицом к России", — добавил Перинчек.

Флаг на здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Россия может стать инициатором переговоров по Африну, заявили в Госдуме
Как считает политик, Анкара и Москва в ближайшее время предпримут "конкретные шаги", чтобы найти общие точки соприкосновения в вопросе Крыма.

Угроза сирийскому урегулированию

Операция "Оливковая ветвь" приведет к дальнейшему осложнению ситуации в Сирии, сообщил эфире радио Sputnik эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

"И только затеплились надежды, что можно будет достичь урегулирования, как вспыхивает новый серьезный конфликт — на этот раз его инспирирует Турция", — заявил Фитин.

Вид на город Анкара. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Эксперт выразил надежду на самоконтроль Анкары в Африне
Неопределенность сохраняется еще и потому, что США пока не выработали четкой позиции по операции в Африне, отметил эксперт.

"США, с одной стороны, нельзя терять обретенных союзников в Сирии в лице курдов, и в то же время нельзя рвать отношения с Турцией. Поэтому США пытаются балансировать на этой "тонкой веревочке", — сказал он.

Фитин добавил, что Анкара делает намеки на то, что ни на какие сделки в вопросе курдов не пойдет.

Оливковая ветвь

Оливковая ветвь против сирийских курдов: Турция начала военную операцию в Африне
© Ruptly
Эксперт: США "балансируют на тонкой веревочке" в вопросе атак на Африн
Турция в субботу начала в Сирии операцию "Оливковая ветвь", которую Дамаск осудил и назвал агрессией.

Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности арабской республики.

По соображениям безопасности Россия передислоцировала из региона оперативную группу Центра примирения враждующих сторон и военной полиции. В Минобороны считают, что к сложившейся ситуации привели провокационные действия США, которые поставляли вооружение проамериканским группировкам.

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Война в Сирии
Комментарии
11 пользователей оставили 13 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Berg1860
Нормально он с пиндосами разговаривает, только к сожалению на западе об этих словах никто не узнает... их пресса умалчивает всё что доказывает роль сшп как самой крупной и опасной террористической организации в мире... Показывают там и говорят только о Русской агресии)
21:11
22.01.2018
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tengs
Объединить усилия с Турцией, и уничтожить всю эту нечисть в Сирии.
Как в 45 году.
21:57
22.01.2018
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