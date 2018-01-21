Москва обсуждает с Дамаском создание пунктов размещения беженцев в Алеппо

Автомобиль Красного креста в Алеппо после вывода боевиков и членов их семей из города

Автомобиль Красного креста в Алеппо после вывода боевиков и членов их семей из города

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии совместно с местными властями прорабатывает создание пунктов временного размещения беженцев в пригороде Алеппо, заявил на брифинге представитель Центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Российским Центром по примирению враждующих сторон совместно с местными властями прорабатывается развертывание в пригороде Алеппо пунктов временного размещения беженцев и доставка туда гуманитарной помощи и предметов первой необходимости" — сказал он.

Также представитель Центра отметил, что в ближайшее время из Алеппо в район Телль-Рифъат спланирована доставка около 20 тонн продовольствия, питьевой воды и предметов первой необходимости.

За прошедшие сутки в населенные пункты Мазраат-Байт-Джин, Байт-Джинн провинции Риф Дамаск, недавно освобожденные от боевиков, российским Центром по примирению доставлена гуманитарная помощь – продукты питания и школьные принадлежности, сообщил Евтушенко.

Так, жителям населенного пункта Кум-Эль-Висия провинции Эль-Кунейтра доставлено продовольствие общим весом две тонны. Также за прошедшие сутки военными врачами российского Центра по примирению оказана медицинская помощь 94 сирийцам, подчеркнул представитель Центра.

"Жителям населенного пункта Эль-Хусейния провинции Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода. Всего за сутки в свои дома вернулись 304 человека, в том числе в провинции Алеппо – 21, в провинции Хомс – 12, в провинции Хама – 79, в провинции Дейр-Эз-Зор – 192 человека", — добавил Евтушенко.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>