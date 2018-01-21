При обстреле турецкого Рейханлы из Африна погиб человек, 32 ранены

Турецкие военные из Свободной сирийской армии стреляют в позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018

Турецкие военные из Свободной сирийской армии стреляют в позиции курдов в районе Африн. 20 января 2018

АНКАРА, 21 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Один человек погиб и 32 получили ранения в результате обстрела города Рейханлы провинции Хатай на юге Турции из сирийского Африна, заявил мэр города Хюсейн Шанверди в воскресенье.

Ранее об обстреле Рейханлы сообщили турецкие СМИ. По их информации, по городу были выпущены три ракеты.

"В результате ракетного обстрела один человек погиб – это сириец, и 32 получили ранения. Состояние двоих раненых оценивается как тяжелое. Все они доставлены в городскую больницу", — сказал Шанверди в эфире телеканала NTV.

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в субботу в 17.00 мск. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, всего были поражены 153 цели. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне.

Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

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