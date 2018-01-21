Эрдоган заявил о "бегстве террористов" из Африна

АНКАРА, 21 янв — РИА Новости. Операция Турции в сирийском Африне против вооруженных формирований курдов закончится очень быстро, заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

"Террористы оттуда (из Африна) бегут, а мы все вместе будем их гнать. Их бомбят наши самолеты, сейчас началась наземная операция. Мы проводим операцию для защиты наших границ. Пусть Аллах поможет нашим солдатам", — заявил Эрдоган, выступая в провинции Бурса. Трансляцию вел телеканал NTV.

Он также осудил заявление прокурдской Партии демократии народов Турции, которая, по его словам, призывает "выйти народ на улицы" в знак протеста против операции в Африне. "Вы не выйдете на улицы, наши силы безопасности вас остановят", — добавил турецкий лидер.

В субботу Турция начала операцию "Оливковая ветвь" против курдских формирований, атаковав их с помощью авиации. Анкара подчеркивает, что ее действия направлены исключительно на борьбу с террористами. В воскресенье военные перешли к наземной операции.

Курды заявили, что будут обороняться. Представитель Сирийского Курдистана в Москве Роди Осман рассказал РИА Новости, что военные не смогли попасть в город из-за ожесточенного сопротивления со стороны сил самообороны. Однако турецкие СМИ сообщают, что военные вошли в Африн и продвинулись на пять километров.

Сирийское правительство назвало действия Турции посягательством на суверенитет страны. При этом Анкара поддерживает контакт с Дамаском при посредничестве Москвы.

Россия по соображениям безопасности передислоцировала оперативную группу Центра примирения враждующих сторон и военной полиции из Африна в район Тель-Аджар. В Минобороны заявили, что к сложившейся ситуации привели провокационные действия Вашингтона, поставлявшего оружие проамериканским формированиям.

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