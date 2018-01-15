Эрдоган намерен уничтожить создаваемые США в Сирии "силы безопасности"

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен уничтожить так называемые силы безопасности границы, которые США создают на севере Сирии. Он считает, что действия Вашингтона угрожают национальной безопасности республики.
"Наша задача — задушить эту армию, пока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами наладить сотрудничество — это их дело. Но мы этого не позволим", — заявил Эрдоган.
Он отметил, что турецкие военные продолжат обстрелы позиций сил самообороны сирийских курдов в Африне, которых США называют своими союзниками в регионе.
СДС при активной поддержке США сформировали в 2015 году, как тогда заявлялось, для борьбы с "Исламским государством"*. Группировка, которая состоит в основном из сирийских курдов, а также из некоторых арабских племен, получала вооружение от коалиции.
Неприкрытая агрессия
Дамаск приравнивает присутствие в республике американских и турецких военных к вооруженному вторжению, заявил РИА Новости замглавы сирийского МИД Фейсал Микдад.
Он отметил, что такие шаги со стороны иностранных государств "не могут быть оправданы никаким названием или предлогом".
В то же время российская группировка находится в Сирии на законных основаниях. В 2015 году Дамаск официально обратился к Москве с просьбой оказать помощь в борьбе против террористов.
Москва ждет от Вашингтона разъяснений
Создание "сил безопасности границы" говорит о том, что США не заинтересованы в сохранении суверенитета Сирии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров подчеркнул, что США планируют создать силы безопасности границы "без каких-либо на то оснований, вытекающих из резолюций СБ ООН или тех договоренностей, которые достигались ранее в ходе женевских переговоров".
По его словам, Вашингтон не содействует разрешению конфликта в Сирии, а пытается сместить Башара Асада с поста президента республики.
"Между администрациями Обамы и Трампа, наверное, радикальных отличий нет. К сожалению, в том и другом случае мы наблюдаем стремление не помочь как можно скорее погасить конфликт, а помочь тем, кто хотел бы запустить практические шаги по смене режима в Сирийской Арабской Республике", — заявил Лавров.
Российская сторона ранее неоднократно заявляла, что у проамериканской коалиции не может быть "своего участка" в Сирии, поскольку она действует там без разрешения властей государства, то есть незаконно. В Минобороны же сообщали, что на подконтрольных альянсу территориях ведется подготовка боевиков из числа бывших членов террористических групп.
*Террористическая организация, запрещенная в России.