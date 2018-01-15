Эрдоган намерен уничтожить создаваемые США в Сирии "силы безопасности"

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен уничтожить так называемые силы безопасности границы, которые США создают на севере Сирии. Он считает, что действия Вашингтона угрожают национальной безопасности республики.

"Наша задача — задушить эту армию, пока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами наладить сотрудничество — это их дело. Но мы этого не позволим", — заявил Эрдоган.

Он отметил, что турецкие военные продолжат обстрелы позиций сил самообороны сирийских курдов в Африне, которых США называют своими союзниками в регионе.

Накануне стало известно, что проамериканская коалиция создает в Сирии "силы безопасности границы" для охраны некоторых подконтрольных ей территорий. Цель — подготовить порядка тридцати тысяч человек, при этом пятнадцать тысяч будут из "Сирийских демократических сил" (СДС).

СДС при активной поддержке США сформировали в 2015 году, как тогда заявлялось, для борьбы с "Исламским государством"*. Группировка, которая состоит в основном из сирийских курдов, а также из некоторых арабских племен, получала вооружение от коалиции.

Неприкрытая агрессия

Дамаск приравнивает присутствие в республике американских и турецких военных к вооруженному вторжению, заявил РИА Новости замглавы сирийского МИД Фейсал Микдад.

"Это агрессия и оккупация, и наши дальнейшие действия будут приниматься исходя из этих определений", — сказал он.

Он отметил, что такие шаги со стороны иностранных государств "не могут быть оправданы никаким названием или предлогом".

В то же время российская группировка находится в Сирии на законных основаниях. В 2015 году Дамаск официально обратился к Москве с просьбой оказать помощь в борьбе против террористов.

Москва ждет от Вашингтона разъяснений

Создание "сил безопасности границы" говорит о том, что США не заинтересованы в сохранении суверенитета Сирии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Рекс Тиллерсон (госсекретарь США. — Прим. ред.), как и Джон Керри (предшественник Тиллерсона на посту госсекретаря США. — Прим. ред.), неоднократно меня заверял, что единственной целью присутствия США в Сирии, включая и спецназ на земле, является уничтожение террористов, уничтожение ИГИЛ*. Но сейчас, даже если принять во внимание, что, как говорят американцы, ИГИЛ* до конца не уничтожена, сейчас те действия, которые мы наблюдаем, показывают, что США все-таки не хотят сохранить территориальную целостность Сирии", — сказал министр.

Лавров подчеркнул, что США планируют создать силы безопасности границы "без каких-либо на то оснований, вытекающих из резолюций СБ ООН или тех договоренностей, которые достигались ранее в ходе женевских переговоров".

"По большому счету это обозначает обособление огромной территории вдоль границы Турции с Ираком и к востоку от реки Евфрат… И объявления о том, что эта зона будет контролироваться группами под руководством США — это очень серьезный вопрос, который вызывает опасения, что взят курс на раздел Сирии" — сказал он.

По его словам, Вашингтон не содействует разрешению конфликта в Сирии, а пытается сместить Башара Асада с поста президента республики.

"Между администрациями Обамы и Трампа, наверное, радикальных отличий нет. К сожалению, в том и другом случае мы наблюдаем стремление не помочь как можно скорее погасить конфликт, а помочь тем, кто хотел бы запустить практические шаги по смене режима в Сирийской Арабской Республике", — заявил Лавров.

Он отметил, что Москва внимательно следит за ситуацией в Сирии и ожидает от Соединенных Штатов "подробных разъяснений".

Российская сторона ранее неоднократно заявляла, что у проамериканской коалиции не может быть "своего участка" в Сирии, поскольку она действует там без разрешения властей государства, то есть незаконно. В Минобороны же сообщали, что на подконтрольных альянсу территориях ведется подготовка боевиков из числа бывших членов террористических групп.

*Террористическая организация, запрещенная в России.