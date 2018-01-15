АНКАРА, 15 янв — РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен уничтожить создаваемые США "силы безопасности границы" на севере Сирии.

"Сейчас Америка возле наших границ создает террористическую армию, которая угрожает безопасности Турции. Наша задача — задушить эту армию, пока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами наладить сотрудничество — это их дело. Но мы этого не позволим", — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Он отметил, что турецкие военные продолжат обстрелы позиций сил самообороны сирийских курдов в Африне.

"Наши ВС в ближайшее время, надеюсь, решат проблему в Африне. Операция там может начаться в любую минуту", — добавил турецкий лидер.

Накануне стало известно, что коалиция создает в Сирии "силы безопасности границы" для охраны подконтрольной ей зоны. Цель — подготовить порядка тридцати тысяч человек, при этом 15 тысяч будут из "Сирийских демократических сил" (СДС).

"Силы безопасности границы" развернут вдоль долины реки Евфрат — на западной окраине сирийской территории, которую контролирует СДС, а также вдоль иракской и турецкой границ. Их задача — "препятствовать свободному перемещению ИГ* и перевозке незаконных материалов".

МИД Сирии назвал действия США открытой агрессией. По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, планы Вашингтона говорят о том, что он не заинтересован в целостности Сирии.

СДС в основном состоит из сирийских курдов, а также некоторых арабских племен. Их сформировали при активной поддержке Соединенных Штатов в 2015 году, как заявлялось, для борьбы с "Исламским государством"*. Группировка получала вооружение от коалиции.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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