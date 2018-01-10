Сирийская армия вернула контроль над авиабазой Абу-Духур в Идлибе

ДАМАСК, 10 янв — РИА Новости. Правительственные войска восстановили контроль над авиабазой Абу-Духур в провинции Идлиб, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте событий.

По его словам, передовые подразделения сирийских сил вошли на ее территорию после того, как заняли фортификационные сооружения с восточной стороны аэродрома.

Освободить авиабазу удалось после ожесточенных боев с боевиками "Джебхат ан-Нусры"* с применением авиации и артиллерии. Правительственные войска выбили террористов из двенадцати деревень и вплотную подошли к аэродрому. По данным источника, оставшиеся в живых боевики бежали.

В этом месяце сирийской армии удалось выбить террористов из десятков населенных пунктов на юге Идлиба, а также на севере провинции Хама. Правительственные войска также ликвидировали оружие боевиков, бронетехнику и машины, оснащенные тяжелыми пулеметами.

Авиабаза Абу-Духур располагается менее чем в 40 километрах от города Идлиб — главного оплота "Джебхат ан-Нусры"*. Террористы захватили ее в сентябре 2015 года.