В ООН поприветствовали заявление Небензи по конгрессу нацдиалога в Сочи

ООН, 10 янв — РИА Новости. В ООН отметили заявление постпреда РФ при ООН Василия Небензи о предстоящем Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи, сообщил в среду официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы приветствуем сделанное постпредом РФ заявление о том, что все это делается в рамках подготовки к Женеве, а не в качестве конкуренции с женевским процессом", — сказал он на брифинге.

Накануне Небензя, говоря о конгрессе сирийского национального диалога, подчеркнул, что работа в таком формате — в интересах ООН. Постпред РФ отметил, что это "событие, которое должно помочь проводимому ООН процессу". Он ожидает, что представители ООН прибудут в Сочи.

Небензя рассчитывает, что перед началом конгресса состоится еще один раунд переговоров в Женеве, и эти два процесса будут способствовать достижению результата.

Представитель генсека вновь уклонился от ответа на вопрос об участии спецпосланника ООН во встречах в Сочи. "Решение будет принято в должное время", — отметил Дюжаррик.

Конгресс сирийского национального диалога пройдет 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев ранее отметил, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной, при этом выступлений представителей стран-гарантов не планируется.

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