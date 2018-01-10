В ООН поприветствовали заявление Небензи по конгрессу нацдиалога в Сочи

ООН, 10 янв — РИА Новости. В ООН отметили заявление постпреда РФ при ООН Василия Небензи о предстоящем Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи, сообщил в среду официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Накануне Небензя, говоря о конгрессе сирийского национального диалога, подчеркнул, что работа в таком формате — в интересах ООН. Постпред РФ отметил, что это "событие, которое должно помочь проводимому ООН процессу". Он ожидает, что представители ООН прибудут в Сочи.
Небензя рассчитывает, что перед началом конгресса состоится еще один раунд переговоров в Женеве, и эти два процесса будут способствовать достижению результата.
Представитель генсека вновь уклонился от ответа на вопрос об участии спецпосланника ООН во встречах в Сочи. "Решение будет принято в должное время", — отметил Дюжаррик.
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