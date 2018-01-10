Герасимов обсудил с американским коллегой ситуацию в Сирии

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Глава генштаба РФ Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом, сообщило Минобороны РФ.

"10 января 2018 г. состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации — первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии В.В.Герасимова с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединённых Штатов Америки генералом Дж.Данфордом", — отметили в военном ведомстве.

Герасимов и Данфорд обсудили ситуацию в Сирии, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес, отметили в Минобороны РФ.