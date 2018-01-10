РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Жители Дамаска требуют от боевиков уйти и прекратить тиранию

21:3210.01.2018
314462
© Фото : предоставлено сирийским советом по правам человекаЖители поселений, захваченных боевиками в восточном пригороде Дамаска, во время акции протеста против присутствия вооруженных группировокЖители поселений, захваченных боевиками в восточном пригороде Дамаска, во время акции протеста против присутствия вооруженных группировок
© Фото : предоставлено сирийским советом по правам человека

БЕЙРУТ, 10 янв — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Жители поселений восточного пригорода Дамаска провели ряд массовых акций протеста с призывом к сирийской армии восстановить контроль над утраченными территориями и потребовали от боевиков прекратить тиранию и уйти из пригорода сирийской столицы, сообщил РИА Новости глава Совета по правам человека (СПЧ) САР Ахмад Хазем.

Доставка гумпомощи. Архивное фото
© Фото : предоставлено российским центром по примирению враждующих сторон в САР
ООН с начала недели доставила в Сирию 59 грузов с гуманитарной помощью
В начале января в интернете появилась информация о многотысячных митингах в ряде поселений в восточном пригороде Дамаска, где граждане вышли на улицы с требованием от боевиков "оставить их в покое", выступая за примирение и восстановление контроля сирийской армией.

"Эти митинги проходили в большинстве поселений, несмотря на то, что митингующие подвергались обстрелам со стороны вооруженных группировок. В результате чего были и погибшие и раненые. Боевики в этих районах (в восточном пригороде) арестовали и похитили участников акций протеста. Многие активисты были силой захвачены в своих домах во время ночных рейдов боевиков", — рассказал Хазем.

По его словам, "от восьми до десяти тысяч человек высказали свое требование, связанное с уходом радикальных вооруженных группировок, соблюдении перемирия согласно договоренностям и возвращении сирийской армии".

© Фото : предоставлено сирийским советом по правам человекаЖители поселений, захваченных боевиками в восточном пригороде Дамаска, во время акции протеста против присутствия вооруженных группировок
© Фото : предоставлено сирийским советом по правам человека
Жители поселений, захваченных боевиками в восточном пригороде Дамаска, во время акции протеста против присутствия вооруженных группировок

Василий Небензя. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Небензя рассказал, чем должна заняться международная коалиция в Сирии
Хазем отметил, что недовольство населения в захваченных боевиками районах нарастает уже несколько лет. В начале сирийского конфликта главари бандформирований пообещали гражданам свободы и финансовую поддержку, однако со слов самих жителей, члены радикальных группировок, захватив власть, сосредоточились на грабежах, насилии и принуждении мужского населения к борьбе против правительственных сил.

"Мы не хотим армию воров, хотим правительственную армию. Нет террору и радикализму, мы хотим перемирия", — процитировал Хазем наиболее распространенные лозунги, с которыми жители восточного пригорода вышли на улицы 5 января, воспользовавшись присутствием на пятничной молитве представителей комитета по примирению.

Сирия: путь к победе
Сирия: путь к победе

"Восемнадцати представителям комитета по примирению из разных районов и в первую очередь шейху Анасу Тавилу, пригрозили смертью", — добавил Хазем.

Беспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе
© РИА Новости / Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Военный политолог: в Сирии террористы применили новые методы атак

Собеседник агентства отметил, что действия вооруженных бандформирований в первую очередь осложняют доставку гуманитарного груза, в то время как сирийское правительство при поддержке Международного Комитета Красного Креста, сирийского Красного Полумесяца и российского Центра по примирению враждующих сторон делает все возможное для отправки в восточный пригород новых гуманитарных конвоев с едой, медикаментами и предметами первой необходимости.

В среду в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейна сообщалось, что за первую неделю нового года в Восточной Гуте (восточный пригород Дамаска) из-за боев погибло 85 мирных жителей и 183 человека получили ранения, что то может говорить о возможном совершении военных преступлений Дамаском. При этом он отметил, что группировки вооруженной оппозиции также продолжают обстреливать жилые районы сирийской столицы.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Петербурге
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Эксперт по безопасности рассказал, в чем состоит новая тактика террористов
Во вторник в результате ракетного обстрела боевиками квартала Баб-Тума в историческом центре Дамаска и христианского квартала Кассаа погибли пять человек, более 30 граждан получили ранения. 4 января в результате ракетного обстрела старого города погибла женщина, еще 13 человек были госпитализированы с ранениями. По данным сирийских военных, обстрелы центра Дамаска ведутся боевиками из поселения Джобар в восточном пригороде, который входит в зону деэскалации.

В конце декабря минувшего года отряды бандформирований, нарушив перемирие и договоренности по зонам деэскалации, предприняли ряд интенсивных атак на позиции сирийской армии в поселении Хараста. Применив машины начиненные взрывчаткой, террористы атаковали управление криминальной полиции и окружили военную базу бронетехники. Правительственным силам потребовалось несколько дней для деблокады базы и стабилизации обстановки на линии фронта в Харасте.

Комментировать
Война в Сирии
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Владимир Данилин
Если это правда, то не так долго осталось существовать этой зоне де эскалации.
22:38
10.01.2018
ОтветитьНе отвечать
kommander15421
Жителям Дамаска надо не митинговать, а взять в руки оружие, и вымести эту погань из страны.
21:56
10.01.2018
ОтветитьНе отвечать
zlydennemets
Такое cnn не покажет, а значит, и не было этого,ведь правильные террористы правильно воюют против неправильного асада
21:51
10.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена