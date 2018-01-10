Жители Дамаска требуют от боевиков уйти и прекратить тиранию

Жители поселений, захваченных боевиками в восточном пригороде Дамаска, во время акции протеста против присутствия вооруженных группировок

Жители поселений, захваченных боевиками в восточном пригороде Дамаска, во время акции протеста против присутствия вооруженных группировок

БЕЙРУТ, 10 янв — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Жители поселений восточного пригорода Дамаска провели ряд массовых акций протеста с призывом к сирийской армии восстановить контроль над утраченными территориями и потребовали от боевиков прекратить тиранию и уйти из пригорода сирийской столицы, сообщил РИА Новости глава Совета по правам человека (СПЧ) САР Ахмад Хазем.

В начале января в интернете появилась информация о многотысячных митингах в ряде поселений в восточном пригороде Дамаска, где граждане вышли на улицы с требованием от боевиков "оставить их в покое", выступая за примирение и восстановление контроля сирийской армией.

"Эти митинги проходили в большинстве поселений, несмотря на то, что митингующие подвергались обстрелам со стороны вооруженных группировок. В результате чего были и погибшие и раненые. Боевики в этих районах (в восточном пригороде) арестовали и похитили участников акций протеста. Многие активисты были силой захвачены в своих домах во время ночных рейдов боевиков", — рассказал Хазем.

По его словам, "от восьми до десяти тысяч человек высказали свое требование, связанное с уходом радикальных вооруженных группировок, соблюдении перемирия согласно договоренностям и возвращении сирийской армии".

© Фото : предоставлено сирийским советом по правам человека Жители поселений, захваченных боевиками в восточном пригороде Дамаска, во время акции протеста против присутствия вооруженных группировок © Фото : предоставлено сирийским советом по правам человека Жители поселений, захваченных боевиками в восточном пригороде Дамаска, во время акции протеста против присутствия вооруженных группировок

Хазем отметил, что недовольство населения в захваченных боевиками районах нарастает уже несколько лет. В начале сирийского конфликта главари бандформирований пообещали гражданам свободы и финансовую поддержку, однако со слов самих жителей, члены радикальных группировок, захватив власть, сосредоточились на грабежах, насилии и принуждении мужского населения к борьбе против правительственных сил.

"Мы не хотим армию воров, хотим правительственную армию. Нет террору и радикализму, мы хотим перемирия", — процитировал Хазем наиболее распространенные лозунги, с которыми жители восточного пригорода вышли на улицы 5 января, воспользовавшись присутствием на пятничной молитве представителей комитета по примирению.

"Восемнадцати представителям комитета по примирению из разных районов и в первую очередь шейху Анасу Тавилу, пригрозили смертью", — добавил Хазем.

Собеседник агентства отметил, что действия вооруженных бандформирований в первую очередь осложняют доставку гуманитарного груза, в то время как сирийское правительство при поддержке Международного Комитета Красного Креста, сирийского Красного Полумесяца и российского Центра по примирению враждующих сторон делает все возможное для отправки в восточный пригород новых гуманитарных конвоев с едой, медикаментами и предметами первой необходимости.

В среду в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейна сообщалось, что за первую неделю нового года в Восточной Гуте (восточный пригород Дамаска) из-за боев погибло 85 мирных жителей и 183 человека получили ранения, что то может говорить о возможном совершении военных преступлений Дамаском. При этом он отметил, что группировки вооруженной оппозиции также продолжают обстреливать жилые районы сирийской столицы.

Во вторник в результате ракетного обстрела боевиками квартала Баб-Тума в историческом центре Дамаска и христианского квартала Кассаа погибли пять человек, более 30 граждан получили ранения. 4 января в результате ракетного обстрела старого города погибла женщина, еще 13 человек были госпитализированы с ранениями. По данным сирийских военных, обстрелы центра Дамаска ведутся боевиками из поселения Джобар в восточном пригороде, который входит в зону деэскалации.

В конце декабря минувшего года отряды бандформирований, нарушив перемирие и договоренности по зонам деэскалации, предприняли ряд интенсивных атак на позиции сирийской армии в поселении Хараста. Применив машины начиненные взрывчаткой, террористы атаковали управление криминальной полиции и окружили военную базу бронетехники. Правительственным силам потребовалось несколько дней для деблокады базы и стабилизации обстановки на линии фронта в Харасте.