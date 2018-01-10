В коалиции предложили узнать у Асада, кто атаковал базу "Хмеймим"

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с ИГ* предложила в среду России выяснить у правительства Сирии, кто атаковал военную базу "Хмеймим".

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что запуск беспилотников, атаковавших "Хмеймим", осуществлялся из района населенного пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации "Идлиб" и контролируемого вооруженными формированиями так называемой "умеренной" оппозиции".

"Город Идлиб находится на северо-западе Сирии, в глубине территории, подконтрольной сирийскому режиму", — сообщила РИА Новости пресс-служба коалиции, которая рекомендовала "обращаться к сирийскому режиму с вопросами по поводу операций, проводимых в подконтрольных ему районах".

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе с использованием беспилотников.

*Запрещенная в России террористическая организация

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