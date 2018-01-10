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Война в Сирии
Война в Сирии

Минобороны определило место запуска атаковавших базу Хмеймим дронов‍

19:4210.01.2018
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© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкБеспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе. Архивное фотоБеспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Беспилотники, которые пытались атаковать российские военные объекты в Сирии, вылетели из района на юго-западе зоны деэскалации "Идлиб". Эта территория, как уточняет официальный печатный орган Минобороны "Красная звезда", находится под контролем так называемой "умеренной" оппозиции.

Член комитета Государственной Думы РФ по обороне Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Запад "выпустил джинна", передав технологии террористам, считает Клинцевич
Ведомство направило письма главе генерального штаба вооруженных сил Турции генералу Акару Хулуси и начальнику Национальной разведывательной организации республики Хакану Фидану с призывом пресечь в будущем подобные инциденты. В сообщении указывается, что Анкара должна выполнять обязательства по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий в зоне деэскалации.

Министерство обороны в понедельник сообщило о срыве атаки с применением беспилотников на российские военные объекты в Сирии. Десять ударных дронов шестого января попытались совершить налет на авиабазу Хмеймим, а еще три — на Тартус. Все летательные аппараты удалось уничтожить. Пострадавших или материального ущерба нет.

"Умеренная оппозиция"

Комментируя попытку нападения на Хмеймим и Тартус, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне заявил, что российский контингент в Сирии способен дать отпор разрозненным группировкам террористов.

Беспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Эксперт предположил, кто может проводить атаки на Хмеймим
О том, что боевики предпринимают попытки по дестабилизации ситуации в республике, в эфире радио Sputnik заявил политолог Богдан Безпалько. При этом он отметил, что экстремисты теперь переместились в зоны деэскалации.

"Слова "умеренная оппозиция" никого не должны вводить в заблуждение. Никакая она не умеренная, это такие же враги сирийского государства, законного президента Сирии Башара Асада и России, по большому счету, как и запрещенная в России группировка ИГ*", — сказал Безпалько.

По его словам, "совершенно очевидно", что на фоне успехов сирийской армии силы так называемой умеренной оппозиции активизировались и решили нанести хоть какой-нибудь ущерб российскому контингенту.

Кто помогал террористам

В Минобороны заявили, что провалившаяся атака говорит о том, что техническое оснащение террористов вышло на принципиально новый уровень, и теперь они могут использовать дроны по всему миру.

Беспилотные летательные аппараты, запущенные террористами по базам РФ в Сирии
© Фото : Минобороны РФ
Фанера над Хмеймимом. На что способны шахид-беспилотники
В ведомстве при этом отметили, что боевики не могли самостоятельно собрать дрон. "Запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолетного типа и сброса боеприпасов в системе GPS" могут исключительно высококвалифицированные специалисты, которые прошли "приличную инженерную школу одной из развитых стран". Кроме того, в министерстве указали, что "получить точные координаты на основе данных космической разведки далеко не каждому под силу".

Также в ведомстве указали, что компоненты для создания сбитых беспилотников нельзя приобрести на "открытом рынке". Пентагон, однако, придерживается обратного мнения.

Вопросы к США

В ходе расследования инцидента у Минобороны возникли и другие вопросы к партнерам из США. Ведомство, в частности, обратило внимание, что американский разведывательный самолет следил за атакой дронов.

Авиабаза Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Максим Блинов
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Эксперт об атаке на базу Хмеймим: хотели нанести ущерб, но дали новый опыт
"Посейдон" более четырех часов на высоте семь тысяч метров барражировал над Средиземным морем между Хмеймимом и Тартусом. В ведомстве сочли появление разведывательного самолета в регионе "странным совпадением".

К провалившемуся нападению на Тартус и Хмеймим приложили руку США, сообщил РИА Новости зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Почти уверен, что пусками БПЛА руководили специальные инструкторы. Террористы сами бы не справились. Продолжаю утверждать, что дело не обошлось без спецслужб США. По "чистой случайности" в этом районе более четырех часов барражировал американский разведывательный самолет", — заявил он.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в свою очередь отметил, что США делают все, чтобы дестабилизировать обстановку в регионе. Депутат сказал, что поставки вооружения в Сирию по различным каналам продолжаются, хотя американцы "не в состоянии размежевать, кто там оппозиция, а кто там террористы".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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Война в Сирии
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Andrey-k
К чему слова оправдания? Если есть координаты, откуда дроны атаковали, почему не последовал адекватный ответ?
20:23
10.01.2018
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Олег Ляшкин
Запуск с территории умеренной оппозиции, которую поддерживают Соединённые штаты,-причем открыто. С "Посейдона" велось сопровождение дронов. Вывод. Янки напали на нас как фашисты без объявления войны. Только начинка техническая не та, что в далёком 1941. Но ребята, хватит уже "партнёрства" и товарищества. Нас реально решили валить. Может пора Пушковым и Клинцевичам назвать всё своими именами и немножко напрячь жиротресов из ООН????
20:46
10.01.2018
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