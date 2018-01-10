Минобороны определило место запуска атаковавших базу Хмеймим дронов‍

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Беспилотники, которые пытались атаковать российские военные объекты в Сирии, вылетели из района на юго-западе зоны деэскалации "Идлиб". Эта территория, как уточняет официальный печатный орган Минобороны "Красная звезда", находится под контролем так называемой "умеренной" оппозиции.
Министерство обороны в понедельник сообщило о срыве атаки с применением беспилотников на российские военные объекты в Сирии. Десять ударных дронов шестого января попытались совершить налет на авиабазу Хмеймим, а еще три — на Тартус. Все летательные аппараты удалось уничтожить. Пострадавших или материального ущерба нет.
"Умеренная оппозиция"
Комментируя попытку нападения на Хмеймим и Тартус, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне заявил, что российский контингент в Сирии способен дать отпор разрозненным группировкам террористов.
"Слова "умеренная оппозиция" никого не должны вводить в заблуждение. Никакая она не умеренная, это такие же враги сирийского государства, законного президента Сирии Башара Асада и России, по большому счету, как и запрещенная в России группировка ИГ*", — сказал Безпалько.
По его словам, "совершенно очевидно", что на фоне успехов сирийской армии силы так называемой умеренной оппозиции активизировались и решили нанести хоть какой-нибудь ущерб российскому контингенту.
Кто помогал террористам
В Минобороны заявили, что провалившаяся атака говорит о том, что техническое оснащение террористов вышло на принципиально новый уровень, и теперь они могут использовать дроны по всему миру.
Также в ведомстве указали, что компоненты для создания сбитых беспилотников нельзя приобрести на "открытом рынке". Пентагон, однако, придерживается обратного мнения.
Вопросы к США
В ходе расследования инцидента у Минобороны возникли и другие вопросы к партнерам из США. Ведомство, в частности, обратило внимание, что американский разведывательный самолет следил за атакой дронов.
К провалившемуся нападению на Тартус и Хмеймим приложили руку США, сообщил РИА Новости зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Почти уверен, что пусками БПЛА руководили специальные инструкторы. Террористы сами бы не справились. Продолжаю утверждать, что дело не обошлось без спецслужб США. По "чистой случайности" в этом районе более четырех часов барражировал американский разведывательный самолет", — заявил он.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в свою очередь отметил, что США делают все, чтобы дестабилизировать обстановку в регионе. Депутат сказал, что поставки вооружения в Сирию по различным каналам продолжаются, хотя американцы "не в состоянии размежевать, кто там оппозиция, а кто там террористы".
*Террористическая организация, запрещенная в России.