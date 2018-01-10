Минобороны показало новое фото беспилотников, атаковавших авиабазу Хмеймим

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Минобороны опубликовало новое фото беспилотников, которые боевики использовали при попытке атаки на российские базы в Сирии.

На снимке — три практически целых БПЛА кустарного производства, сделанные из досок и фанеры. Аппараты обмотаны скотчем и зеленым полиэтиленом, из них торчат провода. Кроме того, на фото видны обломки еще трех беспилотников.

Место атаки

Ведомство ранее назвало место, откуда совершалась атака на авиабазу Хмеймим. По данным Минобороны, дроны вылетели из района на юго-западе зоны деэскалации "Идлиб", который находится под контролем "умеренной" оппозиции.

Российское военное ведомство направило письма начальнику генштаба турецких вооруженных сил генералу Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану с призывом пресечь подобные атаки в будущем.

Американская разведка

Кроме того, в Минобороны рассказали, что за атакой дронов наблюдал американский разведывательный самолет.

"Посейдон" более четырех часов на высоте семь тысяч метров барражировал над Средиземным морем между Хмеймимом и Тартусом. В ведомстве сочли его появление в регионе "странным совпадением".

Не умеренная оппозиция

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политологом Богданом Безпалько, за атакой стоит так называемая умеренная оппозиция, которая на самом деле таковой не является.

"В данной ситуации совершенно очевидно, что на фоне успехов сирийской армии эта самая "оппозиция" активизировалась и решила нанести хоть какой-нибудь ущерб российской армии. Но ввиду того, что нанести этот ущерб очень сложно, применили беспилотники. Для нас, по-моему, это только плюс, в том смысле, что у нас теперь будет опыт борьбы с нападениями, которые осуществляются подобным образом", — сказал политолог в эфире радио Sputnik.

С чего все началось

В ночь на 6 января террористы предприняли попытку атаки российских авиабаз. Десять ударных дронов попытались совершить налет на Хмеймим, а еще три — на Тартус.

Российским военным удалось перехватить управление шестью беспилотниками, остальные семь сбили штатными зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" российских подразделений противовоздушной обороны, несущих круглосуточное боевое дежурство.

В Минобороны отметили, что инженерные решения, использованные при атаке беспилотников, могла предоставить лишь страна с высоким развитием технологий спутниковой навигации и удаленного управления сбросом груза в назначенных координатах.

В Кремле уже заверили, что у российских баз есть все необходимые возможности для борьбы с подобными "террористическими вылазками", которые будут продолжаться.