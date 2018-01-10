Эксперт предположил, кто может проводить атаки на Хмеймим

Беспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе. Архивное фото

Беспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе. Архивное фото

АНКАРА, 10 янв – РИА Новости, Федор Смирнов. Провокации с нападениями на авиабазу Хмеймим направлены на срыв перемирия в Сирии, за этим могут стоять террористы, проникшие в ряды "умеренной" сирийской оппозиции, заявил в среду РИА Новости директор турецкого Центра стратегических исследований Kafkassam (Анкара) Хасан Октай.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе с использованием беспилотников. Было выявлено 13 неизвестных малоразмерных воздушных целей, приближавшихся к российским военным объектам.

Как сообщил официальный печатный орган министерства обороны РФ "Красная звезда", атаковавшие авиабазу дроны вылетели из района на юго-западе зоны деэскалации "Идлиб", контролируемого формированиями "умеренной" оппозиции. Отмечается, что в связи с этим Минобороны РФ направило письма начальнику генштаба ВС Турции Хулуси Акару и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану.

"Чем ближе мы подходим к урегулированию сирийского кризиса, тем больше провокаций со стороны тех, кто недоволен итогами переговоров в Астане и предстоящим конгрессом по нацдиалогу Сирии в Сочи, и кто не хочет мира в Сирии, который обеспечивается Россией, Турцией и Ираном. Атаку дронов на российские объекты в Сирии нужно оценивать именно с этой позиции. Возможно, в ряды умеренной оппозиции, за которую Турция взяла ответственность, проникли чуждые элементы из террористов, которые хотят сорвать достигнутые в Астане соглашения по зонам деэскалации", — заявил Октай.

По его словам, в ближайшем будущем подобные провокации, скорее всего, будут продолжены.

"Страны-гаранты сирийского перемирия должны теснее и предметнее обсуждать все вопросы, связанные с процессом урегулирования в Сирии. И с приближением конгресса в Сочи контакты между сторонами на разных уровнях должны проходить еще чаще. Главное условие для достижения результата в Сирии — это сотрудничество Турции, России и Ирана", — отметил эксперт.

Он добавил, что Турция и Россия должны продолжать совместную работу по достижению мира в Сирии, невзирая на провокации и проблемы, число которых может увеличиться.

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