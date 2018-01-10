Минобороны опубликовало новое фото беспилотников, атаковавших Хмеймим

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Минобороны опубликовало новое фото беспилотников, с помощью которых террористы пытались атаковать российские базы в Хмеймиме и Тартусе.

На снимке — три практически целых БПЛА кустарного производства, сделанные из досок и фанеры. Аппараты обмотаны скотчем и зеленым полиэтиленом, из них торчат провода. Кроме того, на фото видны обломки еще трех беспилотников.

В ночь на 6 января боевики попытались атаковать российские военные объекты в Сирии, запустив дроны из юго-западной части зоны деэскалации "Идлиб". Беспилотники вылетели из района населенного пункта Муаззара, контролируемого так называемой умеренной оппозицией.

Для атаки террористы использовали тринадцать ударных БПЛА: десять в Хмеймиме и еще три в Тартусе. Семь из них были уничтожены зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С". Российские военные смогли перехватить контроль над еще шестью аппаратами: три посадили вне территории базы, три взорвались из-за столкновения с землей.

В Минобороны заявили, что для нападения использовались технологии, которые есть только у развитых стран. В Пентагоне на это ответили, что подобные устройства "легко доступны" на "открытом рынке".

В Кремле, в свою очередь, заверили, что у российских баз есть все необходимые возможности для борьбы с подобными "террористическими вылазками", которые будут продолжаться.

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