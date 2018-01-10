Минобороны опубликовало новое фото беспилотников, атаковавших Хмеймим

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Минобороны опубликовало новое фото беспилотников, с помощью которых террористы пытались атаковать российские базы в Хмеймиме и Тартусе.
В ночь на 6 января боевики попытались атаковать российские военные объекты в Сирии, запустив дроны из юго-западной части зоны деэскалации "Идлиб". Беспилотники вылетели из района населенного пункта Муаззара, контролируемого так называемой умеренной оппозицией.
Для атаки террористы использовали тринадцать ударных БПЛА: десять в Хмеймиме и еще три в Тартусе. Семь из них были уничтожены зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С". Российские военные смогли перехватить контроль над еще шестью аппаратами: три посадили вне территории базы, три взорвались из-за столкновения с землей.
В Кремле, в свою очередь, заверили, что у российских баз есть все необходимые возможности для борьбы с подобными "террористическими вылазками", которые будут продолжаться.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>