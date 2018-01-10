Беспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе

Беспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Источник в министерстве обороны России опроверг данные о том, что боевики использовали более чем 13 беспилотников при атаке на российские военные объекты в Сирии, отметив, что в Хмеймиме боевики использовали 10 БПЛА, а еще три — в Тартусе.

"В атаке на российские военные объекты в Сирии 5-6 января боевики использовали 13 ударных беспилотников самолетного типа: 10 — на авиабазу Хмеймим и еще 3 — на пункт МТО в Тартусе. Появившаяся информация о якобы гораздо большем количестве атакующих БПЛА не соответствует действительности", — сказал он.

Он добавил, что все посаженные российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и остатки сбитых дронов собраны и сейчас исследуются специалистами Минобороны России, отметив, что в ближайшее время они будут показаны.

"Факт передачи боевикам подобных технологий создания, наведения с расстояния в десятки километров и управляемого сброса дронами боеприпасов по спутниковым координатам GPS сейчас должен являться предметом очень серьезной озабоченности всего мирового сообщества. Потому что дальнейшее распространение использованных боевиками для ударов по нашим объектам в Сирии технологий и программного обеспечения по управлению подобными БПЛА проконтролировать на практике крайне тяжело или невозможно", — подчеркнул источник.

Он сообщил, что под угрозой реального боевого удара террористов с использованием таких беспилотников могут оказаться невоенные объекты и гражданское население в любой стране мира.

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