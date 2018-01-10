В Минобороны рассказали о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки четыре нарушения режима прекращения огня, турецкие — семь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Латакия – три. Турецкой частью представительства зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – четыре, Дамаск – три", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлено в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена гуманитарная акция в населенный пункт Саламия провинции Хама, местному населению доставлено 2,6 тонны продуктов питания. В течение суток медицинская помощь оказана 46 жителям.

Добавляется, что в течение суток подписано соглашение о присоединении населенного пункта Аль-Абудия провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2324.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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