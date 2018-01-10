АНКАРА, 10 янв – РИА Новости. Россия и Иран должны выполнить свои обязательства как гарантов сирийского мирного урегулирования и остановить продвижение сирийской правительственной армии в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Он добавил, что ВС Турции начали размещать четвертый наблюдательный пункт в самом большом районе Идлиба, находящимся под контролем умеренной сирийской оппозиции.
Чавушоглу ранее заявил, что правительственные войска под предлогом борьбы с террористами ведут атаки на умеренную оппозицию в Идлибе.
Накануне источник в МИД Турции сообщил журналистам о вызове послов России и Ирана, чтобы выразить протест после сообщений о нарушении сирийской армией границы зоны деэскалации в Идлибе. По сообщению источника, Турция попросила дипломатов призвать сирийские власти прекратить нарушения границ.
Как сообщил официальный печатный орган министерства обороны РФ "Красная звезда", атаковавшие авиабазу дроны вылетели из района на юго-западе зоны деэскалации "Идлиб", контролируемого формированиями "умеренной" оппозиции. Отмечается, что в связи с этим Минобороны РФ направило письма начальнику генштаба ВС Турции Хулуси Акару и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану.
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