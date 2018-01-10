АНКАРА, 10 янв – РИА Новости. Россия и Иран должны выполнить свои обязательства как гарантов сирийского мирного урегулирования и остановить продвижение сирийской правительственной армии в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Силы режима продвигаются вперед в Идлибе. Россия и Иран должны исполнить свои обязательства и остановить их. Мы вчера вызвали представителей РФ и Ирана и сделали им соответствующее заявление", — сказал Чавушоглу в интервью агентству Anadolu

Он добавил, что ВС Турции начали размещать четвертый наблюдательный пункт в самом большом районе Идлиба, находящимся под контролем умеренной сирийской оппозиции.

Чавушоглу ранее заявил, что правительственные войска под предлогом борьбы с террористами ведут атаки на умеренную оппозицию в Идлибе.

Накануне источник в МИД Турции сообщил журналистам о вызове послов России и Ирана, чтобы выразить протест после сообщений о нарушении сирийской армией границы зоны деэскалации в Идлибе. По сообщению источника, Турция попросила дипломатов призвать сирийские власти прекратить нарушения границ.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе с использованием беспилотников. Было выявлено 13 неизвестных малоразмерных воздушных целей, приближавшихся к российским военным объектам.

Как сообщил официальный печатный орган министерства обороны РФ "Красная звезда", атаковавшие авиабазу дроны вылетели из района на юго-западе зоны деэскалации "Идлиб", контролируемого формированиями "умеренной" оппозиции. Отмечается, что в связи с этим Минобороны РФ направило письма начальнику генштаба ВС Турции Хулуси Акару и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану.

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