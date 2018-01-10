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Война в Сирии
Война в Сирии

Нападение из "Идлиба": назван район запуска атаковавших базу Хмеймим дронов

06:5010.01.2018
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкХмеймим. Архивное фотоХмеймим. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Атаковавшие российскую авиабазу Хмеймим в Сирии дроны вылетели из района на юго-западе зоны деэскалации "Идлиб", который находится под контролем "умеренной" оппозиции, пишет газета "Красная звезда", официальный печатный орган Минобороны России.

Российский вертолет Ми-24 патрулирует окрестности авиабазы Хмеймим, Сирия
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Минобороны опубликовало фото БПЛА террористов, сбитых при атаке на авиабазу
"Было установлено, что запуск дронов осуществлялся из района населённого пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации "Идлиб", контролируемого вооружёнными формированиями так называемой "умеренной" оппозиции", — говорится в сообщении.

Российское военное ведомство направило письма начальнику генштаба турецких вооруженных сил генералу Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану с призывом пресечь подобные атаки в будущем.

"В документах указывается на необходимость выполнения Анкарой взятых на себя обязательств по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий подконтрольными вооружёнными формированиями и активизации работы по выставлению наблюдательных постов в зоне деэскалации "Идлиб" с целью пресечения подобных атак ударных БПЛА по любым объектам", — отмечается в сообщении.

Сирия: путь к победе
Сирия: путь к победе

Предотвращенная атака

Боевики ИГ (запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии. Архивное фото
© AP Photo / Militant website
В ОНН заявили, что террористы активно используют дроны и 3D-принтеры
Ранее в ночь на 6 января террористы предприняли попытку атаки российской авиабазы Хмеймим в Сирии с помощью ударных беспилотников. Однако, как сообщили в Минобороны, планы боевиков были сорваны.

В министерстве рассказали, что российские средства ПВО смогли выявить "13 малоразмерных воздушных целей неизвестной принадлежности, приближавшихся к российским военным объектам" на значительной дистанции.

Согласно информации оборонного ведомства, к базе Хмеймим приближались десять дронов, а остальные три направлялись к пункту материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. При этом удалось перехватить управление шестью беспилотниками, остальные семь были сбиты штатными зенитно-ракетными пушечными комплексами "Панцирь-С" российских подразделений противовоздушной обороны, несущих круглосуточное боевое дежурство.

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

Реакция Кремля

Ситуацию после атаки в Хмеймиме прокомментировали в Кремле.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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После разгрома ИГ* станут понятны истинные цели США в Сирии, заявил Лавров
Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осознают, что вылазки террористов в Сирии не останавливаются, однако оставшийся контингент российских войск в Арабской республике полностью способен противостоять угрозе.

"Все, и в том числе президент, отдавали отчет, что вылазки террористов, конечно же, в одночасье не остановятся. Они будут продолжаться.

И в данном случае тот контингент, который остается, и та военная инфраструктура, которая остается в пунктах базирования в Хмеймиме и Тартусе, они обладают всеми необходимыми возможностями для борьбы с этими эпизодическими проявлениями террористических вылазок, которые, к сожалению, будут продолжаться. И это лишний раз подчеркивает необходимость интенсификации усилий и в русле политического урегулирования", — заявил он.

В Кремле также напомнили, что вывод российских военных из Сирии обусловлен отсутствием необходимости в проведении крупных наступательных операций.

Американский "след"

Российские политики заявили о "следе" западных стран в атаке дронов на российскую авиабазу. Как отметил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, попытка нападения произошла при попустительстве спецслужб западных государств.

Беспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе
© РИА Новости / Минобороны РФ
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Эксперт рассказал об особенностях атаковавших Хмеймим дронов
Замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич конкретно отметил "след" США в этом инциденте. Парламентарий выразил мнение, что такая атака была бы невозможной без участия спецслужб в связи со сложностью из-за финансирования и невозможностью создать комплектующим к дронам в Сирии.

"В Сирии их просто так достать нельзя, это работа спецслужб, которые координируются США", — отметил Клинцевич.

По одной линии спецслужбы США передают нам информацию о подготовке теракта в Санкт-Петербурге, и тут же другая рука готовит других людей (для совершения теракта — Прим. ред.), обучает, вооружает", — посетовал сенатор.

Кроме того, Минобороны сообщило об американском разведывательном самолете, который, по информации российских военных, следил за атакой беспилотников на Хмеймим.

Беспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе
© РИА Новости / Минобороны РФ
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Эксперт назвал атаку дронов на Хмеймим новой страницей в истории терроризма
В министерстве отметили, что американский "Посейдон" свыше четырех часов кружил над Средиземным морем между Хмеймимом и Тартусом. Военные сочли появление разведывательного самолета в регионе "странным совпадением".

Американские власти ответили на обвинения России. Как заявили в Пентагоне, использованные для атаки беспилотников на российские военные объекты в Сирии устройства и технологии "легко доступны" на открытом рынке.

В американском оборонном ведомстве также заявили, что не обладают подробностями нападения с помощью беспилотников на российские военные объекты в сирийских Хмеймиме и Тартусе.

Зоны деэскалации конфликта в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
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Зоны деэскалации конфликта в Сирии

Международная опасность

Российские штурмовики Су-25 взлетают с авиабазы Хмеймимв Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Эксперт рассказала, как защитить самолеты на авиабазе Хмеймим
Ранее 8 января Минобороны заявило о новой террористической угрозе по всему миру, связанной с применением боевиками беспилотных летательных аппаратов.

"Факт использования боевиками ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных БПЛА в любой стране", — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, в оборонном ведомстве рассказали об оборудовании, имеющемся у дронов террористов.

"Все БПЛА террористов оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты. В самодельных взрывных устройствах террористов, прикрепленных к БПЛА самолетного типа, использовались взрыватели иностранного производства", — пояснили в Минобороны.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Дмитрий
Отличный боевой опыт для наших военных, и этот опыт лучше нарабатывать не в своей стране. Наши войска должны быть самыми эффективными и готовыми разрешить любую ситуацию. Пусть "партнеры" поймут тщетность своих усилий по давлению на Россию.
07:18
10.01.2018
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Victor Mikhailov
Ну, хорошо. Типа на первый раз прощаем, но уже не раз, и турки в том числе, подлянки строят. Пока не ответим силой, будут делать гадости, это на востоке у них в натуре.
08:08
10.01.2018
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