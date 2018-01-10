МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Дроны, атаковавшие российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии, вылетели из района на юго-западе зоны деэскалации "Идлиб", контролируемого "умеренной" оппозицией, сообщает в среду газета "Красная звезда", официальный печатный орган Минобороны России.

"Было установлено, что запуск дронов осуществлялся из района населённого пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации "Идлиб", контролируемого вооружёнными формированиями так называемой "умеренной" оппозиции", — говорится в сообщении.

Минобороны России направило письма начальнику генштаба ВС Турции генералу Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану.

"В документах указывается на необходимость выполнения Анкарой взятых на себя обязательств по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий подконтрольными вооружёнными формированиями и активизации работы по выставлению наблюдательных постов в зоне деэскалации "Идлиб" с целью пресечения подобных атак ударных БПЛА по любым объектам", — отмечается в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе с использованием беспилотников. Было выявлено 13 неизвестных малоразмерных воздушных целей, приближавшихся к российским военным объектам. Впоследствии Пентагон заявил, что использованные для атаки беспилотников устройства и технологии "легко доступны" на "открытом рынке". Это заявление в свою очередь вызвало озабоченность у российского военного ведомства.