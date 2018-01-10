Турецкий протест: Анкара вызвала российского и иранского послов

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел Турции вызвало российского и турецкого послов, чтобы выразить протест после поступления информации о нарушении правительственными силами в Сирии границы зоны деэскалации в Идлибе, сообщила накануне газета Daily Sabah со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

По информации издания, турецкие власти намерены попросить у дипломатов двух государств призвать Дамаск прекратить нарушения границ зоны деэскалации.

В сирийской провинции Идлиб влияние в крупных городах и поселениях поделено между несколькими радикальными группировками, среди которых террористическая организация "Джебхат ан-Нусра"*. На фоне успешного наступления сирийской армии на юге провинции среди главарей бандформирований растут разногласия. Такая ситуация, в свою очередь, ведет к частым вооруженным стычкам между группировками, в результате которых гибнут и получают ранения мирные граждане.

Наносит удар по оппозиции

Ранее глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу обвинил сирийскую армию в обстреле умеренной оппозиции в провинции Идлиб. По его словам, правительственные силы наносят удар по оппозиции под предлогом борьбы с террористическими группировками.

Турецкий дипломат выразил мнение, что это может помешать политическому урегулированию сирийского конфликта.

"Режим под предлогом борьбы с "ан-Нусрой"* бьет по умеренной оппозиции. Эта ситуация может нарушить политическое урегулирование. Те стороны, которые встретятся в Сочи (на конгрессе нацдиалога Сирии 29-30 января — ред.), не должны так поступать", — подчеркнул глава МИД Турции.

Зоны деэскалации

На данный момент в Сирии существуют четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит, в том числе, часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

Решение о создании таких зон было принято середине сентября прошлого года. Мониторинг ситуации в Идлибе ведут силы Ирана, России и Турции, а в остальных зонах — российская военная полиция.

Как отмечают российские власти, зоны деэскалации открыли путь к полному прекращению огня в Сирии.

Ожидается, что зоны деэскалации станут временной мерой с первоначальным сроком действия в полгода. В целом эти зоны созданы для предотвращения инцидентов и боевых столкновений между сирийской армией и формированиями вооруженной оппозиции

Значение зон деэскалации

Как рассказал президент России Владимир Путин, зоны деэскалации позволили начать практически впервые настоящий, глубокий диалог с оппозицией.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, отметил позитивный вклад этих зон в процесс переговоров по Сирии.

"Зародившееся тогда российско-ирано-турецкое партнерство позволило создать зоны деэскалации, которые оказывают реально ощутимое, благотворное влияние на ситуацию на Земле и позволило, наверное, впервые за всю историю сирийского конфликта посадить за стол переговоров в Астане делегацию правительства и той оппозиции, которая с оружием в руках противостояла и противостоит в некоторых местах сирийской армии", — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Оценивая первые результаты, достигнутые после создания зон деэскалации, Россия, Иран и Сирия отметили значительное снижение уровня насилия. Кроме того, стороны признали, что зоны облегчили гуманитарные страдания, остановили поток беженцев и позволили начать работу над созданием условий для безопасного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц.

*Террористическая организация, запрещенная в России