Россия ожидает участия представителей ООН в конгрессе нацдиалога в Сочи

ООН, 10 янв — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ожидает, что представители ООН примут участие в конгрессе национального сирийского диалога в Сочи, так как работа в таком формате — в интересах ООН.

"Надеемся, что да", — сказал Небензя журналистам, отвечая на вопрос, ожидает ли он представителей ООН на встречах конгресса в Сочи. "Участвовать — в интересах ООН. Сочи — не единичное событие, а событие, которое должно помочь проводимому ООН процессу", — подчеркнул российский постпред.

Конгресс национального сирийского диалога пройдет 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев ранее отметил, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной, при этом выступлений представителей стран-гарантов не планируется.