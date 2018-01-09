Беспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе

Беспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Министерство обороны прокомментировало заявление Пентагона о том, что технологии, использованные при атаке беспилотников террористов на российские военные объекты в Сирии, "легко доступны на открытом рынке".

В Минобороны отметили, что слова представителя американского военного ведомства вызывают не только озабоченность, "но и законный интерес" — "о каких технологиях идет речь, где находится данный "рынок" и какая спецслужба там торгует данными космической разведки".

Российские военные также подчеркнули, что в прошлом заявлении Минобороны "намеренно ничего не говорилось" о причастности определенной страны к передаче террористам технологий для совершения атаки.

"Хотя только для того, чтобы запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолетного типа и сброса боеприпасов в системе GPS, необходимо иметь приличную инженерную школу одной из развитых стран. Да и получить точные координаты на основе данных космической разведки далеко не каждому под силу", — говорится в сообщении.

Министерство указывает, что "всего этого у террористов до недавнего времени не было".

В ведомстве также обратили внимание на "странное совпадение": во время атаки разведывательный самолет ВМС США "Посейдон" находился над Средиземным морем между Тартусом и Хмеймимом. Он барражировал в этом районе более четырех часов на высоте семь тысяч метров.

В ночь на 6 января в Сирии была сорвана попытка террористов атаковать с помощью беспилотников российскую авиабазу "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>