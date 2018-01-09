МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Министерство обороны прокомментировало заявление Пентагона о том, что технологии, использованные при атаке беспилотников террористов на российские военные объекты в Сирии, "легко доступны на открытом рынке".
Российские военные также подчеркнули, что в прошлом заявлении Минобороны "намеренно ничего не говорилось" о причастности определенной страны к передаче террористам технологий для совершения атаки.
"Хотя только для того, чтобы запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолетного типа и сброса боеприпасов в системе GPS, необходимо иметь приличную инженерную школу одной из развитых стран. Да и получить точные координаты на основе данных космической разведки далеко не каждому под силу", — говорится в сообщении.
В ведомстве также обратили внимание на "странное совпадение": во время атаки разведывательный самолет ВМС США "Посейдон" находился над Средиземным морем между Тартусом и Хмеймимом. Он барражировал в этом районе более четырех часов на высоте семь тысяч метров.
В ночь на 6 января в Сирии была сорвана попытка террористов атаковать с помощью беспилотников российскую авиабазу "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе.
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