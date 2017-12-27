МИД Сирии обвинил Эрдогана во всесторонней поддержке террористов

БЕЙРУТ, 27 дек – РИА Новости. Политика президента Турции Тайипа Эрдогана и безграничная поддержка террористов пагубно влияют на ситуацию не только в САР, но и в самой Турции, говорится в заявлении МИД Сирии.

Ранее президент Турции заявил, что Анкара по-прежнему выступает за отставку президента Сирии Башара Асада.

"Вновь президент Турции Эрдоган продолжает вводить в заблуждение общественное мнение в Турции. Своими бесполезными мыльными пузырями тщетно пытается оправдать свои преступления, которые он совершил в отношении сирийского народа, безгранично всесторонне помогая террористическим группировкам в Сирии", — цитирует заявление МИД сирийское национальное агентство САНА.

Дамаск считает, что Эрдоган, превратив Турцию в "большую тюрьму", преследует всех инакомыслящих и оппозиционеров. Политика Анкары является "причиной катастрофических последствий" не только для Сирии, но и для самой Турции, говорится в заявлении.