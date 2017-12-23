Глава МИД Британии назвал помощь России режиму Асада справедливой

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает справедливым, что Россия сохранила Башара Асада у власти в Сирии.

"Что касается Сирии, думаю, что настало время быть откровенными и реалистичными друг с другом. Мы не встречались и не обсуждали с глазу на глаз, мы не соглашались друг с другом насчет Башара Асада, у России свой взгляд на его положение, я не думаю, что это безусловная поддержка. Но все-таки Россия сохранила его у власти. Хорошо, это довольно справедливо, пусть будет так, это ваш выбор. Я думаю, что с его отставкой было бы лучше", — сказал Джонсон в интервью программе "Вести в субботу" телеканала "Россия 1".

Он добавил, что теперь предстоит добиться улучшения жизни сирийского народа.

"Некоторые люди говорили мне не ездить в Россию, отношения слишком сложные, нет смысла. Я считаю, это неправильно. Неважно, насколько сложны отношения, нужно вести диалог и сотрудничать", — сказал Джонсон.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>