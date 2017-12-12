Террористам ничего не угрожает, пока их "побеждают" США, заявил Косачев

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Боевики могут чувствовать себя в безопасности, если США будут преследовать боевиков так же, как их сейчас "побеждают", заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что его страна добилась победы над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии и преследует боевиков в других районах.

"Одно только можно сказать — если американцы будут так же единолично преследовать боевиков, как они их сейчас "побеждают", то это только к счастью боевиков, те могут чувствовать себя в безопасности. Но к несчастью для остального человечества…", — сказал собеседник агентства.

По его словам, "тому не быть, добивать (террористов) будут те, кто реально их побеждает, а это, прежде всего, Россия".

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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