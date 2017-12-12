Пушков прокомментировал заявление Трампа о победе США в Сирии

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о победе Америки в Сирии: "хватит приписывать себе чужие победы".

Трамп заявил во вторник, что его страна добилась победы над террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии и преследует боевиков в других районах.

"Мы победили ИГ* в Сирии". Эти слова Трампа не убеждают даже СМИ США: они пишут, что в Сирии победила Россия. И был вчера там Путин, не Трамп", — написал Пушков в Twitter.

"Хватит приписывать себе чужие победы. Главную роль в победе над Гитлером сыграл СССР. А США три года выжидали, прежде чем открыть 2-й фронт", — добавил он.

Владимир Путин в понедельник посетил авиабазу в Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. По словам президента, российские военные блестяще выполнили свою задачу, Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН.

* Террористическая организация, запрещенная в России.