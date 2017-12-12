Слуцкий: США преувеличивают свою роль в победе над террористами в Сирии

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. США преувеличивают собственную роль в победе над террористами в Сирии, это попытка перетянуть одеяло на себя и принизить роль России, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что его страна добилась победы над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии и преследует боевиков в других районах.

"США несколько преувеличивают собственную роль в победе над террористами в Сирии. Вклад России, войска которой легитимно находились в стране по приглашению сирийского руководства, неоспорим", — заявил Слуцкий РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что именно ВКС России способствовали разгрому ИГ* и, по сути, выдавили террористов с территории Сирии.

"Действия США изначально лишь способствовали их приходу и в Сирию, и в Ирак. Внешняя американская политика, направленная на насильственную смену неугодных режимов, как раз фактически породила создание ИГИЛ*. А сейчас они говорят о победе над ним" — заявил Слуцкий.

"Опять очередная попытка перетянуть одеяло на себя, пытаясь принизить роль России. При том что военные успехи коалиции во главе с США по борьбе с террористами, по оценке Минобороны РФ, весьма сомнительны", — добавил он.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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