Саратовские летчики прибыли из Сирии на аэродром постоянного базирования

САМАРА, 12 дек — РИА Новости. Саратовские летчики вернулись на аэродром базирования после выполнения задач в Сирии, сообщили РИА Новости в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.

"Только что на аэродроме Багай-Барановка в Саратовской области приземлился самолет Ан-72 вместе с шестью членами экипажа. Они вернулись на место постоянного базирования в рамках вывода группировки войск из Сирийской Арабской Республики", — сообщил представитель Минобороны.

Как отметили в ведомстве, самолет сейчас заруливает на стоянку, где начинается торжественная церемония. В торжественных мероприятиях по случаю прибытия экипажа принимают участие начальник Государственного летно-испытательного центра Минобороны России им. В. П. Чкалова генерал-майор Радик Бариев, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, представители всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия", ветеранских организаций, сослуживцы, родственники и члены семей прибывших военнослужащих.

"Командование Воздушно-космических сил выражает благодарность экипажу за профессионально исполненный воинский долг по обеспечению боевых действий наших войск в Сирийской Арабской Республике. Все мы понимаем значимость присутствия наших Воздушно-космических сил в САР для стабилизации мира на Ближнем востоке. И мы непосредственно внесли свой весомый вклад в решение данной задачи", — заявил генерал-майор Радик Бариев.

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ, президент РФ Владимир Путин в понедельник отдал приказ министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу о выводе российской группировки из Сирии.

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