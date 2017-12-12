Трамп заявил, что США добились победы над ИГ* в Ираке и Сирии

ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что его страна добилась победы над террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии и преследует боевиков в других районах.
Российский президент Владимир Путин в понедельник посетил авиабазу РФ в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. По словам президента РФ, сирийские и российские власти смогли нанести поражение запрещенной в РФ группировке "Исламское государство"*, хотя угроза терроризма, в целом, еще очень высока.
Выступая перед военными, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу: Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН. Также Путин провел встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом.
Минобороны РФ ранее сообщало, что международная коалиция во главе с США за три года своего существования только недавно добилась первого "результата" в борьбе с ИГ* в Сирии — уничтожив массированными бомбардировками Ракку и мирных жителей.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.