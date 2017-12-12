Трамп заявил, что США добились победы над ИГ* в Ираке и Сирии

ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что его страна добилась победы над террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии и преследует боевиков в других районах.

"Мы победили в Сирии, мы победили в Ираке, но они распределяются в других районах. И мы преследуем их так же быстро, как они распространяются", — сказал Трамп, выступая в Белом доме на церемонии подписания оборонного бюджета.

Российский президент Владимир Путин в понедельник посетил авиабазу РФ в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. По словам президента РФ, сирийские и российские власти смогли нанести поражение запрещенной в РФ группировке "Исламское государство"*, хотя угроза терроризма, в целом, еще очень высока.

Выступая перед военными, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу: Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН. Также Путин провел встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом.

Асад поблагодарил Путина во время встречи в Хмеймиме за активное участие в борьбе против терроризма в Сирии, отметив, что российские военные не будут забыты сирийским народом после того, "как их кровь смешалась с кровью солдат Сирийской арабской армии, погибших в борьбе с терроризмом".

Минобороны РФ ранее сообщало, что международная коалиция во главе с США за три года своего существования только недавно добилась первого "результата" в борьбе с ИГ* в Сирии — уничтожив массированными бомбардировками Ракку и мирных жителей.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.