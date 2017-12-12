Женева-8: прорыва нет, но появилась надежда

ЖЕНЕВА, 12 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Восьмой раунд переговоров делегаций правительства и оппозиции Сирии близок к завершению, однако он вряд ли принесет желаемый прорыв в политическом процессе, предоставив шанс для Конгресса национального диалога, запланированного в Сочи на конец января.

Делегация объединенной сирийской оппозиции во вторник опубликовала в Женеве заявление, в котором многие увидели смягчение требований Сирийской комиссии по переговорам. Однако на деле продвижения пока не было достигнуто.

Призрак надежды

Во вторник в Женеве затеплилась надежда на продвижение переговорного процесса по Сирии. После двух недель дискуссий под эгидой ООН делегация оппозиционной Сирийской комиссии по переговорам опубликовала заявление, в котором подчеркнула, что в их понимании на переговоры стороны выходят с целями, а не предварительными условиями. И что делегация оппозиции готова на переговоры с Дамаском без предварительных условий.

Глава делегации Сирии Башар Джаафари в первую неделю своего пребывания в Женеве заявил о том, что Дамаск не приемлет заявления, согласованного оппозицией в ходе конференции Эр-Рияд-2, в котором, в частности, содержалось требование об уходе Башара Асада с поста президента Сирии до начала переходного периода.

"Язык, на котором написано заявление Эр-Рияд-2, для нас является провокационным, это предварительное условие", — сказал он.

Чуть позже постпред Сирии при ООН в Женеве Хуссам Эддин Аала подтвердил позицию Дамаска об отказе на переговоры с оппозицией, если та продолжит выдвигать предварительные условия.

В четверг спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, комментируя требование делегации объединенной сирийской оппозиции о необходимости отставки Асада, также заявил, что делегации могут иметь свое мнение, но оно не должно становиться предварительным условием на переговорах в Женеве.

Поменялась ли тональность?

В этой ситуации опубликованное заявление оппозиции многим показалось как минимум изменением тональности этой делегации.

"Обе стороны сядут за стол с разными целями – это основная идея переговоров. Разные цели, но не разные предварительные условия. Предварительным условием является то, что вы не сядете за стол переговоров до тех пор, пока другая сторона его не выполнит. Мы готовы сесть за стол вместе с режимом этим утром, в обед или когда они захотят, для тяжелых переговоров с разными целями, но без предварительных условий", — говорится в заявлении, распространенном делегацией Сирийской комиссии по переговорам от имени спикера Яхъи Аль-Ариди.

На деле же оказалось, что позиция делегации СКП остается неизменной.

"Нет, мы не выразили (в заявлении) какого бы то ни было отхода от наших позиций (по будущему Асада). Мы находимся здесь по приглашению обсудить резолюцию СБ ООН 2254, в которой заложены основные столпы: процедуры выборов и конституции, которые находятся в рамках политического перехода", — разъяснил Аль-Ариди тест своего заявления РИА Новости.

В делегации правительства скептически отнеслись к данному заявлению, посчитав, что в оппозиции просто начали играть с формулировками, не меня требований.

Попытка убеждения

По данным РИА Новости, спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура всю неделю пытался переубедить оппозиционную делегацию умерить пыл и отказаться от жестких требований отставки Асада перед началом переходного процесса.

В понедельник, на встрече с делегацией СКП, он вновь попытался вернуть переговоры в конструктивное русло. Как сообщили РИА Новости источники, близкие к переговорному процессу, де Мистура напрямую заявил делегации, что она осталась без поддержки своих союзников в требовании сместить Асада. И если она продолжит настаивать на этом, то она проиграет и потеряет возможность влиять на формирование повестки дня Конгресса национального диалога в Сочи. И их перестанут принимать всерьез.

В делегации призыв де Мистуры внимательно выслушали, но так не дали четкого ответа. Хотя спецпосланник и не призывал отказываться от заявления Эр-Рияд-2, а лишь предлагал сместить временные рамки и не требовать ухода Асада до начала переходного периода.

Эту идею фактически одобрили даже в Вашингтоне. Так, во вторник издание New Yorker со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщило, что администрация США готова согласиться на то, чтобы Асад остался у власти до следующих президентских выборов в 2021 году. Как пишет издание, решение США отражает "ограниченные варианты администрации, военную реальность на месте и успех сирийских союзников — России, Ирана и "Хезболлах", поддерживающих осажденный режим Асада". Тем не менее, издание не приводит подтверждающих цитат или ссылок на внутренние документы США и излагает общедоступную информацию.

Кроме того, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во вторник заявил, что основная угроза для его страну исходит не от Асада, а от курдской "Партии демократического союза".

Шанс для Сочи

Интересно, что на встрече с делегацией Дамаска во вторник утром де Мистура попытался указать на то, что оппозиция не выдвигает уход Асада как предварительное условие. Однако получил отчет, что подобные заявления делают те, кто ранее считал сторонников запрещенной в РФ террористической группировки ИГ "революционерами".

Делегация Дамаска при этом продолжила во вторник настаивать на обсуждении вопросов терроризма и иностранной оккупации в Сирии, отказываясь обсуждать корзины о выборах и конституции, предложенных де Мистурой.

Как ожидается, подобные дискуссии продолжатся в Женеве до конца нынешнего раунда, который уже можно считать провалившимся. В частности, из-за отсутствия гибкости в требованиях оппозиционной делегации, чье заявление по итогам Эр-Рияд-2 фактически отбросило назад все достижения, сделанные де Мистурой на переговорах до Женевы-8.

Столь неудачный раунд, при этом, может сыграть на руку проведению Конгресса национального диалога в Сочи. Его успешность для дела урегулирования, в свою очередь, зависит от наибольшей репрезентативности делегаций, которые будут на него приглашены. По данным РИА Новости, предполагается, что сам спецпосланник может его возглавить, или как минимум примет в нем участие.

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