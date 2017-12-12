Чавушоглу подверг сомнению заявления о выводе российских войск из Сирии

АНКАРА, 12 дек – РИА Новости. Россия сохранит в Сирии две военные базы, поэтому заявление о выводе российских войск из Сирии звучит не слишком реалистично, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил авиабазу в Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. По словам президента, российские военные блестяще выполнили свою задачу, Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН.

"У России в Сирии есть две базы и военные, дислоцированные в разных районах страны. В регионе есть и базы США. Так что заявления о выводе из Сирии российского контингента звучат не слишком реалистично. Говорить о том, что русские уйдут – это неправильно, все равно часть военных там останется", — сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.

По его словам, Россия и ранее выводила своих военнослужащих из Сирии, а затем вновь вводила при эскалации напряженности, увеличив их численность.

"Так или иначе, достигнут значительный прогресс в борьбе с террористами ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ) в Сирии. Сирийский режим, Иран и Россия могут сфокусироваться на других проблемах", — отметил Чавушоглу.

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