Атаковавшие боевиков в Сирии бомбардировщики вернулись в Мурманскую область

В Мурманскую область прибыли самолеты Ту-22М3, участвовавшие в нанесении авиаударов по террористам в Сирии

В Мурманскую область прибыли самолеты Ту-22М3, участвовавшие в нанесении авиаударов по террористам в Сирии

АЭРОДРОМ ОЛЕНЬЯ (Мурманская область), 12 дек — РИА Новости. Бомбардировщики Ту-22М3, которые наносили удары по террористам в Сирии, прибыли в Мурманскую область, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Бомбардировщики сегодня вылетели с оперативного аэродрома в Северной Осетии и приземлились в месте постоянной дислокации.

В торжественной встрече участвовали начальник отдела боевой подготовки дальней, военно-транспортной и специальной авиации генерал-майор Александр Цылев, представители движения "Юнармия", ветеранских организаций, сослуживцы и родственники военных.

Цылев поздравил летчиков с возвращением и успешным выполнением боевых задач.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Минобороны РФ Вывод самолетов ВКС РФ с авиабазы Хмеймим в пункты постоянной дислокации

Накануне Владимир Путин приказал начать вывод группировки из Сирии. Выступая на российской базе в Хмеймиме, президент заявил, что военнослужащие блестяще выполнили задачу: террористы разгромлены, а Сирия сохранена как суверенное, независимое государство.

ВКС начали наносить удары по боевикам в Сирии в сентябре 2015 года по просьбе официального Дамаска. В марте 2016-го Россия вывела большую часть группировки. За время операции самолеты ВКС совершили более шести тысяч вылетов, а вертолеты — свыше семи тысяч. Уничтожено более 32 тысяч боевиков, 394 танка и свыше 12 тысяч единиц оружия и техники.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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