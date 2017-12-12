"Летающий радар" А-50 вернулся из Сирии в Иваново

АЭРОДРОМ ИВАНОВО-СЕВЕРНЫЙ (Ивановская область), 12 дек — РИА Новости. "Летающий радар" А-50 после успешного выполнения задач в Сирии вернулся в Иваново, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Экипаж самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 вернулся на аэродром дислокации в Ивановской области. Летчики выполнили перелет с аэродрома Хмеймим после успешного выполнения задач на территории Сирийской Арабской Республики", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в торжественных мероприятиях приняли участие командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, представители органов местного самоуправления, движения "Юнармия", ветеранских организаций, сослуживцы и родственники прибывших военных.

"Сердечно хочу поздравить личный состав с успешным выполнением специального задания и возвращением на Родину. Желаю всем вам и вашим семьям удачи и всего хорошего. Выражаю глубокую уверенность в том, что и в дальнейшем личный состав эскадрильи самолетов А-50 и группы боевого управления будут служить примером добросовестного служения Родине и выполнять свои обязанности качественно, добросовестно, с высокой ответственностью", — приводятся слова генерала Бенедиктова.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Выступая перед военными, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу, Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН.

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