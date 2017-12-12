13:0112.12.2017
(обновлено: 13:04 12.12.2017)
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Вопрос о том, кто будет занимать пост президента Сирии, является суверенным выбором сирийского народа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия").
Ранее издание New Yorker
со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщило о том, что администрация США готова согласиться на то, чтобы президент Сирии Башар Асад остался у власти до следующих президентских выборов в 2021 году.
"То, что заявляют некоторые СМИ, передают заявления каких-то своих правительств о том, что те готовы или не готовы (принять Асада в качестве президента Сирии) – это вопрос внутренний, вопрос народа Сирии, кого он определит… это суверенный выбор народа Сирии", — сказал Чепа РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в понедельник утром прилетел на российскую базу "Хмеймим", его встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в Сирии Сергей Суровикин.
Во время посещения авиабазы Путин заявил о выводе значительной части российского воинского контингента из Сирии.
Командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин доложил президенту о результатах операции ВКС, которая длилась 227 суток.
Во время операции ВКС было освобождено более 67 тысяч квадратных километров территории Сирии, более тысячи населенных пунктов.
Выступая перед военными, Путин отметил, что благодаря операции ВКС удалось сохранить Сирию как суверенное и независимое государство.
Главы России и Сирии встретились на аэродроме с летчиками авиагруппы ВКС, обсудили с ними тактико-технические характеристики самолетов.
Российские военные блестяще выполнили свою задачу в Сирии, а также показали растущую мощь армии и флота, отметил президент.
Глава российского государства поблагодарил летчиков за боевую работу и поздравил с наступающим Новым годом.
Президент Сирии Башар Асад во время встречи на авиабазе Хмеймим поблагодарил Владимира Путина за эффективное участие России в борьбе с терроризмом. "Победы, которые достигнуты, коснулись не только нашего государства, но и соседних стран", - сказал Асад.
Несмотря на вывод значительной части воинского контингента, в Сирии остаются два пункта базирования российских военных — авиабаза Хмеймим и пунктобеспечения ВМФ в Тартусе. Также продолжает работу российский Центр по примирению. "Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели", — отметил президент России.
Парламентарий отметил, что вывод российских войск из Сирии говорит о том, что страна "имеет возможность приступать к мирной жизни".
"Мы основную свою задачу в Сирии выполнили. Наша группа войск оказала содействие правительственным войскам Сирии, которые разгромили ИГИЛ*. Да мы понимаем, что сегодня там ещё остаются какие-то разрозненные террористы, ещё возможны какие-то провокации, и остатки ИГИЛ добиваются", — подчеркнул политик.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Выступая перед военными, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу, Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН.
Россия проводила операцию против террористической группировки ИГ с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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