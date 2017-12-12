ИГ* как боеспособной организации в Сирии больше нет, заявил Пушков

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Алексей Пушков не исключил возможность вылазок и террористических актов со стороны боевиков, ушедших в подполье, но подчеркнул, что как боеспособной организации ИГ* на территории Сирии больше не существует.

"Можно допустить, что еще отдельные вылазки игиловцев могут быть с территории, скажем, Ирака. Могут быть — я даже уверен, что будут — террористические акты со стороны боевиков ИГИЛ*, ушедших в подполье, скрывающихся где-то. Но это уже другая фаза. ИГИЛ* как боеспособная организация, которая может удерживать большие территории и целые города, в Сирии больше не существует", — заявил Пушков на пресс-конференции во вторник.

Состоявшийся в понедельник визит президента России Владимира Путина в Сирию, Египет и Турцию, по его мнению, завершает очень важный этап в развитии ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке в целом: завершена основная часть операции по уничтожению ИГ* на территории Сирии, пояснил сенатор.