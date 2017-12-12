Бортников считает опасным возвращение из Сирии в Россию бывших боевиков

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. После освобождения Сирии от террористов реальную опасность представляет возвращение в РФ бывших участников бандформирований, заявил во вторник директор ФСБ РФ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников на заседании НАК.
"В этих условиях реальную опасность представляет возвращение в Россию бывших участников незаконных вооруженных формирований из стран Ближнего Востока, которые могут войти в состав бандгрупп, законспирированных ячеек, а также участвовать в формировании их пособнической базы и вербовке новых боевиков", — добавил он.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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