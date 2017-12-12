Бортников считает опасным возвращение из Сирии в Россию бывших боевиков

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. После освобождения Сирии от террористов реальную опасность представляет возвращение в РФ бывших участников бандформирований, заявил во вторник директор ФСБ РФ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников на заседании НАК.

"В связи с освобождением правительственной армией Сирии при поддержке российских вооруженных сил последних опорных пунктов международной террористической организации ИГИЛ* его лидеры и боевики вынуждены искать способы продолжения террористической деятельности на территориях других государств, включая Российскую Федерацию", — сказал Бортников.

"В этих условиях реальную опасность представляет возвращение в Россию бывших участников незаконных вооруженных формирований из стран Ближнего Востока, которые могут войти в состав бандгрупп, законспирированных ячеек, а также участвовать в формировании их пособнической базы и вербовке новых боевиков", — добавил он.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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