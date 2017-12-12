Экс-сотрудник ЦРУ: США хотят участвовать в послевоенном устройстве Сирии

ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. США хотят сохранить военные силы и средства в Сирии после вывода российской группировки войск, чтобы обеспечить себе возможность влияния на ситуацию в стране после войны, заявил РИА Новости экс-сотрудник ЦРУ, исполнительный директор американского Совета национальных интересов Филип Джиральди.

"США хотят сидеть за столом переговоров по послевоенному устройству в Сирии, и поэтому оставляют советников, союзников и действующих в регионе террористов, чтобы обеспечить легитимность своего присутствия", — сказал он.

По его мнению, США также "продолжат фантазировать" об отстранении от власти президента Сирии Башара Асада.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Выступая перед военными, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу, Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН. Также Путин провел встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом.