МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Белый дом готов согласиться на то, чтобы президент Сирии Башар Асад остался у власти до следующих выборов в 2021 году, сообщает New Yorker со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Решение полностью меняет ранее звучавшее в США заявление о том, что Асад должен покинуть свой пост в рамках мирного процесса, отмечает издание. Новая позиция Вашингтона отражает "ограниченные варианты администрации, военную реальность на месте и успех сирийских союзников — России, Ирана и "Хезболлах", поддерживающих осажденный режим Асада".

В то же время New Yorker не приводит в подтверждение этой информации цитат или ссылок на внутренние документы Белого дома.

Издание отмечает, что США потратили на кампанию в Сирии более 14 миллионов долларов. Тем не менее, "факты привели к тому, что администрация признает, что Асад, чья семья управляла Сирией почти полвека, может находиться у власти еще около четырех лет".

"В зависимости от результатов выборов в США в 2020 году, Асад может все еще быть у власти, когда Трамп покинет свой пост. Американские чиновники боятся, что Асад может победить на выборах 2021 года… и остаться у власти еще на много лет", — пишет газета.

New Yorker констатирует, что "Сирия сейчас контролирует большую часть территории, включая города Дамаск, Хама, Хомс, Латакия и Алеппо, который когда-то был бриллиантом в короне оппозиции, то, что американские аналитики называют "полезной Сирией".

"В дипломатическом плане Вашингтон был изолирован мощной тройкой — Россией, Ираном и Турцией, которые сейчас доминируют в мирном процессе", — пишет издание. Несколько раундов переговоров в Женеве не принесли результата. А усилия ООН были "заменены мирными переговорами тройки во главе с Россией, начатые в январе и проводимые в Астане".

В понедельник президент России Владимир Путин отдал приказ приступить к выводу значительной части российского воинского контингента из Сирии в связи с завершением операции против ИГ*.

Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что США продолжат борьбу с террористами в Ираке и Сирии, чтобы не допустить возрождение "Исламского государства"* и обеспечить безопасность американцев.

В апреле госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в Россию обозначил основные принципы незаконченного плана президента Дональда Трампа по сирийскому урегулированию, итогом которого должна стать отставка Башара Асада. Москва не раз заявляла, что судьбу президента должны решать только граждане Сирии.