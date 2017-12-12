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Война в Сирии
Война в Сирии

"Сирия будет единой": эксперты оценили последствия вывода российских войск

07:2012.12.2017
(обновлено: 07:28 12.12.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает парад во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017Президент РФ Владимир Путин принимает парад во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские и зарубежные эксперты оценили последствия решения президента Владимира Путина вернуть из Сирии значительную часть российского воинского контингента. Большинство специалистов сходятся во мнении, что России удалось стабилизировать ситуацию в стране и укрепить международные позиции Москвы. Ряд политологов отмечает, что Запад продолжает сохранять серьезное влияние в регионе, с которым нельзя не считаться.

Базы остаются

Директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин считает, что российские базы остаются в Сирии в "ограниченных масштабах", для того, чтобы обозначить присутствие Москвы в этом регионе. "Причем не столько даже в самой Сирии, сколько даже в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке, где ситуация может угрожать нашим национальным интересам", — заявил Подберезкин.

Президент РФ Владимир Путин во время совместного с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси заявления для прессы в Каире. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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По мнению эксперта, США важно обеспечить эффективность своей внешней политики, под которыми они понимают создание ситуации нестабильности на Ближнем Востоке. Для этого Вашингтон поддерживает вооруженную оппозицию, которая пытается свергнуть Асада, отмечает Подберезкин. Поэтому, по мнению эксперта, присутствие российских вооруженных сил в Сирии носит политический характер. "Мы тем самым подтверждаем готовность гарантировать суверенитет Сирии и определенную политическую поддержку существующего режима", — заявил эксперт.

Россия может оставить в Сирии четыре-шесть истребителей и столько же вертолетов, чтобы решать "внезапно возникающие задачи", а основная группировка будет выведена за считанные дни, добавляет российский военный эксперт Виктор Мураховский.

Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Территориальная целостность и стабильность Сирии будет во многом зависеть от действий Вашингтона, заявил Sputnik глава Центра исследования Ближнего Востока в Университете Оклахомы Джошуа Ландис. Сирия продолжит оставаться разделенной до тех пор, пока США сохраняют свое военное присутствие в стране, считает он.

"Я считаю, что Сирия будет более единой и стабильной, чем думает большинство аналитиков из США. Многое будет зависеть от Турции и Соединенных Штатов. Если США останутся на севере Сирии в течение длительного времени для поддержки курдского национализма, регион к северу от Евфрата может стать независимым или квазинезависимым ", — заявил Ландис.

Закономерное решение

Владимир Путин и командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости
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Решение о выводе российских войск является закономерным и оправданным, считает старший научный сотрудник института востоковедения РАН Владимир Сотников. "Это показывает, что как бы ни обвиняли Россию и ни пытались у нее военную победу наши некоторые партнеры украсть, тем не менее, победа налицо. Можно сказать, что Россия теперь уже после победы над ИГ* вернулась наконец-то в совершенно ином качестве в регион, который в свое время очень был важен для Советского Союза", — заявил РИА Новости эксперт.

Действия Москвы в арабской республике значительно укрепили позиции России на международной арене, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

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© Фото : Минобороны России
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"В целом, если расценивать визит в Сирию, то, конечно, для Запада, который сильно потерял нити управления ближневосточными процессами — это очень раздражающее свидетельство того, что Россия весьма активно и самое главное — довольно эффективно действует в конфликте, который еще недавно считался чуть ли не определяющим для будущей расстановки сил в мире", — отметил эксперт в интервью РИА Новости.

Заявление о выводе войск президент России сделал на авиабазе в Хмеймим, выступая перед российскими военными. Путин отметил, что они блестяще выполнили свою задачу — Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН.

Президент Сирии Башар Асад поблагодарил Путина за эффективное участие Москвы в борьбе с терроризмом. Российский лидер сообщил ему, что Москва надеется совместно с Турцией и Ираном наладить мирную жизнь и политический процесс в Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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