Трамп назвал удары по сирийской армии "законными мерами"

ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник направил письмо конгрессу с описанием текущих военных операций с участием американских военных, в котором он назвал законными удары по сирийской армии.

"С момента последнего периодического доклада вооруженные силы США, участвующие в кампании по борьбе с ИГ* в Сирии, нанесли ограниченное число ударов по сирийскому правительству и проправительственным силам. Эти удары были законными мерами по противодействию явным угрозам для сил США и их партнеров, участвующих в этой кампании", — говорится в письме Трампа, текст которого опубликовала пресс-служба Белого дома.

Восьмого июня возглавляемая США коалиция нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе населенного пункта Ат-Танф. В коалиции заявили, что были уничтожены танк и артиллерийские установки, которые вошли в так называемую "зону предотвращения конфликтов" и представляли угрозу для союзных сил.

В воскресенье 18 июня авиация коалиции сбила сирийский истребитель Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций "Сирийских демократических сил" (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов). Дамаск заявил, что самолет выполнял задание против ИГ*.

Позднее, 20 июня, коалиция сбила БПЛА иранского производства модели Shahed-129, принадлежавший ВВС Сирии, рядом с районом Ат-Танф.

После этого Минобороны России заявило, что любые самолеты и беспилотники, появляющиеся в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии, будут приниматься на сопровождение средствами ПВО в качестве воздушных целей. В военном ведомстве также пообещали прекратить взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

О новых подобных происшествиях в Сирии с тех пор не сообщалось.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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