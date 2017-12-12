Трамп назвал удары по сирийской армии "законными мерами"

ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник направил письмо конгрессу с описанием текущих военных операций с участием американских военных, в котором он назвал законными удары по сирийской армии.
"С момента последнего периодического доклада вооруженные силы США, участвующие в кампании по борьбе с ИГ* в Сирии, нанесли ограниченное число ударов по сирийскому правительству и проправительственным силам. Эти удары были законными мерами по противодействию явным угрозам для сил США и их партнеров, участвующих в этой кампании", — говорится в письме Трампа, текст которого опубликовала пресс-служба Белого дома.
Восьмого июня возглавляемая США коалиция нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе населенного пункта Ат-Танф. В коалиции заявили, что были уничтожены танк и артиллерийские установки, которые вошли в так называемую "зону предотвращения конфликтов" и представляли угрозу для союзных сил.
Позднее, 20 июня, коалиция сбила БПЛА иранского производства модели Shahed-129, принадлежавший ВВС Сирии, рядом с районом Ат-Танф.
О новых подобных происшествиях в Сирии с тех пор не сообщалось.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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