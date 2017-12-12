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Война в Сирии
Война в Сирии

Вывод российских войск из Сирии: между миром и войной

00:3412.12.2017
(обновлено: 00:36 12.12.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкРоссийские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЛАТАКИЯ, 11 дек – РИА Новости, Михаил Алаеддин. В небе над сирийской Латакией слышен гул боевых самолетов. В самом городе как будто ничего не изменилось. Граждане, как в любой другой день, куда-то идут и едут на машинах, подрезая друг друга.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая . Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Яровая прокомментировала решение Путина по выводу войск из Сирии

"Кажется, русские летчики выполняют приказ (президента РФ Владимира) Путина и уже спешат домой. Жаль, очень жаль, но все же добрый может быть знак", — подняв голову в небо и пытаясь разглядеть самолет среди редких облаков, говорит швейцар одной из прибрежных гостиниц сирийского курортного города.

За несколько часов до этого все местные и зарубежные СМИ проинформировали планету, что президент России Владимир Путин в понедельник утром прибыл на военную авиабазу в Хмеймим, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом и отдал приказ о выводе войск в связи с окончанием военной операции после полного разгрома запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Российские летчики в ходе визита доложили президенту, что согласно приказу начнут возвращаться на родину уже сегодня.

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкРоссийские штурмовики Су-25 взлетают с авиабазы "Хмеймим"в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Российские штурмовики Су-25 взлетают с авиабазы "Хмеймим"в Сирии

Знак победы и мира

Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В военной операции России в Сирии поставлена точка
Поймав такси, шофер везет в центр Латакии. Там можно встретить граждан абсолютно из разных слоев населения и из всех провинций страны. Водитель, как оказывается, не исключение, он бежал вместе с семьей на берег из родной деревни под Хомсом и живет Латакии с 2013 года. Покинуть родной дом ему пришлось, когда пришли вооруженные группы людей и под различными радикальными лозунгами разоряли дома, насиловали женщин и убивали всех мужчин, кто отказывался вступать в их ряды.

"Моя деревня — это пример из десятков тысяч в нашей стране. Террористы не жалели никого, были и сирийцы, и иностранцы. Стало сразу понятно, что дело не в режиме или президенте, дело в желании богатств и власти, обычные разбойники, только очень злые и беспощадные. Думаю, трагической историей может поделиться любой сириец, война тут уже много лет", — начал делиться своей историей временный водитель Махмуд.

"Конечно, я знаю, что Путин прилетел, это для нас большая честь. Если он здесь — значит точно все хорошо. Дай Бог и правда война закончена в большей степени и мы все сможем вернуться в свои родные города и поселения. Пока Россия не вмешалась, было очень плохо, мы даже в Латакии начали боятся, что придут террористы и замучают нас", — делится мыслями Махмуд, поправляя модную по местным меркам прическу с внушительным слоем геля для укладки волос.

Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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После начала операции ВКС РФ в Сирии в сентябре 2015 года в стране многое изменилось и в лучшую сторону. Освобождены сотни городов и поселений, дороги между провинциями стали значительно безопасней. В крупных городах, как Хомс, Алеппо и Дамаск уже не первый год идут восстановительные работы объектов культурного наследия, заводов и фабрик. В столице даже поздним вечером можно потратить час или полтора в бесконечных пробках. В Дамаск с каждым днем возвращаются все больше сирийцев бежавших от войны за границу.

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкФлаг Сирии в Дамаске
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Флаг Сирии в Дамаске

С русскими спокойней

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин обсудил с Эрдоганом координацию по урегулированию в Сирии
Останавливаемся недалеко от крупнейшей больницы города — "Тишрин", тут, по словам Махмуда, палатка с самым вкусным ароматным арабским кофе. Остановка оказывается намного интересней, чем просто покупка бодрящего горячего напитка.

У палатки по той же причине, что и мы с Махмудом, стоят две девушки в белых халатах. Сотрудницы медучреждения выбежали на перерыв. После случайного знакомства девушки согласились высказать свое мнение о сегодняшнем важном для каждого сирийца событии.

"Что мы думаем? Плохо, что русские уходят. Мы понимаем, что вы выполнили задачу и пора домой. Но мы в больнице еще до сих пор плохо спим, вспоминая тот ужас, который нам всем пришлось пережить буквально года три назад. А что, если вы уйдете, а террористы вновь вернутся? Будут нападать на наши деревни, убивать и грабить. Тем более мы привыкли видеть русских в городе, как в довоенные времена, кажется, что туристы вернулись и вот он мир", — говорит одна из девушек, протягивая стакан с горячим напитком.

Пилот истребителя Су-30 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Вторая девушка парой слов поддержала настроение подруги, всячески подавая, якобы невидимые для нас знаки, что им пора возвращаться.

Девушки, как и многие студенты медицинского факультета латакийского университета, будучи на старших курсах или только окончив ВУЗ, добровольно пошли помогать в военный госпиталь и главную городскую больницу, куда свозили раненных военных и гражданских чуть ли не из всех провинций страны.

"Если вы так хотите, я скажу. Мне 25 лет и то, что я видела последние несколько лет, до сих пор мешает мне спать по ночам. Я хочу мира на своей родине и здоровья близким. Наша армия сама не справлялась в последние годы, русские и "Хезболлах" помогли очень много. А теперь вы уходите и это страх лично для меня перед неизвестностью, ведь террористы еще есть и их много", — слегка раздраженно выпалила вторая знакомая и, попрощавшись с натянутой улыбкой, повела подругу под руку в сторону входа в больницу.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкФлаг РФ в Сирии
© РИА Новости / Максим Блинов
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Флаг РФ в Сирии

А что с "Джебхат ан-Нусра"*?

Президент РФ Владимир Путин, президент Сирии Башар Асад и министр обороны России Сергей Шойгу на авиабазе Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости
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Российские военные начали возвращаться из Сирии
"Не расстраивайся, этим девушкам действительно пришлось в жизни не сладко. Если тебе так интересны мнения наших жителей, поехали к моему дяде, он бывший военный, он много знает", — предлагает услужливый Махмуд, отнюдь не ради увеличения цифр на таксометре, так как его попросту нет в машине, цена за проезд фиксированная.

Сама Латакия не большая и добираться от места к месту вполне комфортно и быстро. Несмотря на прохладный ветер, мирное море вдоль которого мы едем, отдает еще недавним во всех смыслах жарким летом.

Дядя Махмуда действительно оказался офицером в отставке. В силу возраста в этой войне ему не пришлось брать в руки оружие. Его война длилась много лет в соседнем Ливане, куда Сирия ввела войска в конце семидесятых годов прошлого века.

Боевики ИГ (запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии. Архивное фото
© AP Photo / Militant website
В Пентагоне назвали количество боевиков ИГ*, находящихся в Сирии и Ираке
Седой мужчина представился Абу-Джаафаро (отец Джаафара – араб.) и пригласил к себе в магазин, который он открыл еще до войны, сразу после того, как ушел из вооруженных сил. Мужчина, узнав о том, что с ним хотят поговорить о происходящем сегодня в Сирии, как будто помолодел, встал с пластикового засаленного стула и заверил, что его можно спрашивать на любую тему. И потянулись часы восточной беседы.

"Вы помните, какие тут в Латакии были гуляния, когда мы узнали в прошлом году, что освободили Алеппо? Люди угощали друг друга конфетами, пускали салюты и пели песни, тогда это была большая победа. Сейчас вы чувствуете праздник? Да ИГ* мы победили, но что делать с тысячами боевиков "Джебхат ан-Нусра"*, которые захватили Идлиб и поселения в пригороде Дамаска. Я считаю, что вы поторопились с выводом войск", — уверенно делится мнением пожилой офицер в отставке.

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY 2.0 / La Citta Vita / Пентагон
Пентагон не комментирует решение России сохранить базы в Сирии
Лицо собеседника становится проще, когда он узнает, что вывод войск не означает закрытие базы и командующий группировки РФ в Сирии заявлял сегодня, что самолетов на базе в Хмеймим достаточно для выполнения задач, а Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что в случае попытки террористов вновь поднять голову, по ним будет нанесен сокрушительный удар.

"Это хорошо, такой расклад вселяет надежду. Однако, для нас, что ИГ*, что "Нусра"* и те и те террористы и победу лично я буду праздновать после освобождения абсолютно всей территории нашей родины", — продолжает проявлять минорные нотки в настроении старик.

Панорама Ракки, Сирия. Архивное фото
© AFP 2017 / Bulent Kilic
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Заметив, что мы с Махмудом явно утомились от глобальных размышлений и предположений, Абу Джаафар в какой-то момент прекращает свой монолог, и искренне по-отечески улыбается.

"Мы можем размышлять вечно. Скажу одно наверняка, Россия нам помогала во времена СССР и сейчас ваш народ спас Сирию, как государство, и принес надежду на мир, в котором мы жили раньше", — спокойно завершает хозяин магазина и на последок на ломаном русском, удивляя, произносит: "Спасибо, Россия".

*Террористические организации, запрещенные в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
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