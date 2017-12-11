Путин обсудил с Эрдоганом координацию по урегулированию в Сирии

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 11 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 11 декабря 2017

АНКАРА, 11 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на переговорах с лидером Турции Реджепом Эрдоганом обсудил координацию в рамках процесса мирного урегулирования в Сирии.

"Договорились продолжать плотную координацию в контексте подготовки к восьмой международной встречи по Сирии в Астане, которая намечена на конец декабря этого года. Хочу отметить весьма позитивный вклад Турецкой республики и президента Эрдогана в эту работу по примирению сторон", — сказал Путин в понедельник в ходе заявления для СМИ по итогам переговоров.

По его словам, стороны исходят из того, что по итогам конгресса нацдиалога Сирии, который сейчас готовится, "удастся активизировать усилия по сирийскому урегулированию и в рамках женевских переговоров".

"Как страны-гаранты астанинского процесса, продолжаем работать над укреплением режима прекращения боевых действий, обеспечением устойчивого функционирования зон деэскалации, повышением доверия между сторонами конфликта", — заявил Путин.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>