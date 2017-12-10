В Минобороны рассказали о роли коалиции в борьбе с терроризмом в Сирии

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США за три года своего существования только недавно добилась первого "результата" в борьбе с ИГ* в Сирии — уничтожив массированными бомбардировками Ракку и мирных жителей, говорится в заявлении Минобороны РФ.
"За три года своего существования "коалиция" только недавно добилась первого "результата" в борьбе с ИГИЛ* в Сирии — уничтожив массированными бомбардировками Ракку вместе с мирными жителями", — говорится в заявлении МО РФ.
При этом, как подтвердил британский телеканал BBC, сама же "коалиция" позволила ядру боевиков ИГ свободно покинуть город и присоединиться к другим боевикам ИГИЛ* у Дейр-Эз-Зора, отметили в Минобороны.
"Поэтому если и существует какая-то позитивная роль "международной коалиции" в разгроме ИГ* в Сирии, то исключительно в том, что она не успела уничтожить ковровыми бомбардировками подобно Ракке остальные сирийские города", — заявили в ведомстве.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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