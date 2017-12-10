В Минобороны ответили на слова главы МИД Франции про победу над ИГ*

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Минобороны РФ прокомментировало заявление главы МИД Франции о якобы "необоснованном присвоении РФ победы над ИГ*", отметив, что разгром террористов — это заслуга, прежде всего, сирийского руководства и правительственных сил, тогда как "международная коалиция" была сосредоточена на противодействии им.

"По меньшей мере странно слышать от главы внешнеполитического ведомства Франции о каком-то присвоении Россией победы над ИГИЛ* (запрещена в РФ – ред.) В том, что ИГИЛ* сегодня разгромлен в Сирии – заслуга, прежде всего, сирийского руководства и правительственных войск", — говорится в распространенном в воскресенье комментарии МО РФ.

"При поддержке ВКС России сирийская армия освободила от террористов ИГ* сотни населенных пунктов и вернула под контроль легитимного руководства практически всю территорию страны. Все это время международная коалиция была сосредоточена на противодействии сирийским правительственным войскам вплоть до прямых бомбардировок их позиций в том же Дейр-эз-Зоре", — заявили в ведомстве.