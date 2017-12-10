Упрямство Пентагона: США вновь отрицают вклад России в борьбу с ИГ*

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Пентагоне отвергли обвинения Минобороны России в том, что американские самолеты мешают уничтожать боевиков террористической группировки "Исламское государство"*.

В американском военном ведомстве также вновь приписали США победу над ИГ* в Сирии.

"Коалиция США, а не Российская Федерация или сирийский режим, является единственной силой, достигшей значительного прогресса в борьбе с ИГ*. Такие заявления являются неверными", — сообщил РИА Новости представитель Пентагона.

Обвинения России

Накануне в Минобороны России заявили, что американские самолеты в небе над Сирией провоцируют опасные сближения для создания помех в ликвидации боевиков ИГ*.

В частности, российские военные рассказали об инциденте, который случился в ноябре. Американский истребитель F-22 мешал российским штурмовикам Су-25 выполнять задачу по уничтожению опорного пункта террористов около города Меядин.

Действуют незаконно

По словам официального представителя российского военного ведомства Игоря Конашенкова, F-22 "отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки с постоянным маневрированием, тем самым имитируя воздушный бой". Генерал-майор рассказал, что американский самолет прекратил подобные действия и "удалился в воздушное пространство Ирака" после появления истребителя Су-35.

В российском военном ведомстве также выразили обеспокоенность в связи с заявлением Соединенных Штатов о том, что в Сирии существует часть воздушного пространства, принадлежащая США.

В Минобороны напомнили, что западная коалиция во главе с США, в отличие от российских ВКС, действует незаконно. Российские военные также призвали американских коллег не забывать, что "Сирия является суверенным государством и членом ООН, поэтому никакого "своего" неба у США здесь не было и быть не может".

В российском ведомстве также порекомендовали американским военным "фильтровать мысли и сосредоточиться на уничтожении террористов ИГИЛ*".

Подобные заявления были сделаны российскими военными в ответ на материал газеты The New York Times. Источники издания в Пентагоне рассказали, что российская воздушная техника совершает частые и опасные маневра в небе над сирийской территорией.

"Американские официальные лица говорят о тенденции ежедневных нарушений Россией соглашения о разделении враждующих сил, которые сошлись у последнего основного очага сопротивления боевиков ИГ* в этой стране", — написала газета.

Собеседники издания также раскрыли некоторые подробности таких "сближений". В частности, в ноябре два американских самолета A-10 едва не столкнулись с российским Су-24. Как пишет издание, газеты находились лишь в 90 метрах друг от друга.

В материале также описывается случай, когда истребитель Су-30 пролетел в 300 метрах под двумя A-10 к востоку от Евфрата. Как впоследствии отметили военные, российские пилоты не выходили на связь. NYT подчеркнуло, что американские воздушные асы проявили сдержанность, "хотя имели право стрелять в целях самозащиты".

Полемика о роли в разгроме ИГ*

Американские военные отрицают решающий вклад России в разгром боевиков ИГ* в Сирии.

Ранее российский лидер Владимир Путин, а затем и Генштаб объявили о победе над ИГ* в Сирии. Военные не отрицали наличия определенных отдельных очагов сопротивления, но, как отметил президент, "боевая работа на данном этапе и этой территории завершена".

В американском военном ведомстве, в свою очередь, усомнились в разгроме террористической группировки. Кроме того, в Пентагоне приписали успехи по борьбе с боевиками в Сирии западной коалиции во главе с США. Официальный представитель ведомства Эрик Пэхон заявил, что российские ВКС и правительственные войска в Сирии осуществили "лишь небольшую часть операций против ИГ*".

"Сирийский режим и Российская Федерация не продемонстрировали серьезный подход или обязательства по разгрому ИГ*", — отметили в Пентагоне.

Комментируя такое заявление, в Минобороны выразили уверенность, что США создают искусственно предлоги для сохранения военного присутствия в Сирии по завершению конфликта.

В российском ведомстве также особо акцентировали внимание американских коллег на том, что разгром террористических сил в Сирии достигнут исключительно за счет правительственных сил, российских ВКС, а также курдских отрядов.

Кроме того, российские военные напомнили, что западная коалиция во главе с США почти за год освободила от боевиков лишь Ракку. При этом специалисты отмечают, что в результате американских авиаударов и их союзников город перестал быть пригодным для жизни.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия "присвоила" себе победу над "Исламским государством"*. По его словам, именно западной коалиции во главе с Соединенными Штатами удалось вытеснить террористические силы с занимаемых территорий.

Французский дипломат выразил мнение, что "военные пришли на помощь силам (президента Сирии) Башара Асада и в конечном счете добились освобождения Дейр-эз-Зора".

* Запрещенная в России террористическая организация