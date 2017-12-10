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Война в Сирии
Война в Сирии

Упрямство Пентагона: США вновь отрицают вклад России в борьбу с ИГ*

06:2510.12.2017
(обновлено: 06:36 10.12.2017)
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CC BY 2.0 / Arlington County / ПентагонШтаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фотоШтаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Пентагоне отвергли обвинения Минобороны России в том, что американские самолеты мешают уничтожать боевиков террористической группировки "Исламское государство"*.

Бойцы сирийской армии перед форсированием реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор. 18 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Манипуляторы со стажем: США приписали себе победу над террористами в Сирии
В американском военном ведомстве также вновь приписали США победу над ИГ* в Сирии.

"Коалиция США, а не Российская Федерация или сирийский режим, является единственной силой, достигшей значительного прогресса в борьбе с ИГ*. Такие заявления являются неверными", — сообщил РИА Новости представитель Пентагона.

Обвинения России

Накануне в Минобороны России заявили, что американские самолеты в небе над Сирией провоцируют опасные сближения для создания помех в ликвидации боевиков ИГ*.

В частности, российские военные рассказали об инциденте, который случился в ноябре. Американский истребитель F-22 мешал российским штурмовикам Су-25 выполнять задачу по уничтожению опорного пункта террористов около города Меядин.

Оружие, захваченное сирийскими военными во время военной операции против боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) в районах провинции Дейр-эз-Зор
© AFP 2017 / Stringer
Эксперт об оружии США на складах ИГ*: у американцев была "хитрая схема"
По словам официального представителя российского военного ведомства Игоря Конашенкова, F-22 "отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки с постоянным маневрированием, тем самым имитируя воздушный бой". Генерал-майор рассказал, что американский самолет прекратил подобные действия и "удалился в воздушное пространство Ирака" после появления истребителя Су-35.
Два года операции российских ВКС в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
Два года операции российских ВКС в Сирии

Действуют незаконно

В российском военном ведомстве также выразили обеспокоенность в связи с заявлением Соединенных Штатов о том, что в Сирии существует часть воздушного пространства, принадлежащая США.

В Минобороны напомнили, что западная коалиция во главе с США, в отличие от российских ВКС, действует незаконно. Российские военные также призвали американских коллег не забывать, что "Сирия является суверенным государством и членом ООН, поэтому никакого "своего" неба у США здесь не было и быть не может".

Американская военная техника в Сирии
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Они всем показали. США торопятся "победить" еще в одной войне
В российском ведомстве также порекомендовали американским военным "фильтровать мысли и сосредоточиться на уничтожении террористов ИГИЛ*".

Подобные заявления были сделаны российскими военными в ответ на материал газеты The New York Times. Источники издания в Пентагоне рассказали, что российская воздушная техника совершает частые и опасные маневра в небе над сирийской территорией.

"Американские официальные лица говорят о тенденции ежедневных нарушений Россией соглашения о разделении враждующих сил, которые сошлись у последнего основного очага сопротивления боевиков ИГ* в этой стране", — написала газета.

Собеседники издания также раскрыли некоторые подробности таких "сближений". В частности, в ноябре два американских самолета A-10 едва не столкнулись с российским Су-24. Как пишет издание, газеты находились лишь в 90 метрах друг от друга.

В материале также описывается случай, когда истребитель Су-30 пролетел в 300 метрах под двумя A-10 к востоку от Евфрата. Как впоследствии отметили военные, российские пилоты не выходили на связь. NYT подчеркнуло, что американские воздушные асы проявили сдержанность, "хотя имели право стрелять в целях самозащиты".

Результаты операций ВКС России и коалиции во главе с США в Сирии
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Война с терроризмом в Сирии

Полемика о роли в разгроме ИГ*

Солдаты сирийской армии с флагом в Пальмире
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Эксперт: США "переписали" на себя победу в Сирии? Этого и следовало ожидать
Американские военные отрицают решающий вклад России в разгром боевиков ИГ* в Сирии.

Ранее российский лидер Владимир Путин, а затем и Генштаб объявили о победе над ИГ* в Сирии. Военные не отрицали наличия определенных отдельных очагов сопротивления, но, как отметил президент, "боевая работа на данном этапе и этой территории завершена".

В американском военном ведомстве, в свою очередь, усомнились в разгроме террористической группировки. Кроме того, в Пентагоне приписали успехи по борьбе с боевиками в Сирии западной коалиции во главе с США. Официальный представитель ведомства Эрик Пэхон заявил, что российские ВКС и правительственные войска в Сирии осуществили "лишь небольшую часть операций против ИГ*".

"Сирийский режим и Российская Федерация не продемонстрировали серьезный подход или обязательства по разгрому ИГ*", — отметили в Пентагоне.

Военнослужащие российского центра по примирению враждующих сторон раздают гуманитарную помощь в сирийской провинции Кунейтра
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Чужой триумф Пентагона. Зачем США хотят украсть у России победу в Сирии
Комментируя такое заявление, в Минобороны выразили уверенность, что США создают искусственно предлоги для сохранения военного присутствия в Сирии по завершению конфликта.

В российском ведомстве также особо акцентировали внимание американских коллег на том, что разгром террористических сил в Сирии достигнут исключительно за счет правительственных сил, российских ВКС, а также курдских отрядов.

Кроме того, российские военные напомнили, что западная коалиция во главе с США почти за год освободила от боевиков лишь Ракку. При этом специалисты отмечают, что в результате американских авиаударов и их союзников город перестал быть пригодным для жизни.

Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Клинцевич о "победе США в Сирии": им следует почитать учебник по логике
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия "присвоила" себе победу над "Исламским государством"*. По его словам, именно западной коалиции во главе с Соединенными Штатами удалось вытеснить террористические силы с занимаемых территорий.

Французский дипломат выразил мнение, что "военные пришли на помощь силам (президента Сирии) Башара Асада и в конечном счете добились освобождения Дейр-эз-Зора".

* Запрещенная в России террористическая организация

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

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Война в Сирии
Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
a.safortova
Ну это обычный глупый базар США.
06:39
10.12.2017
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Bazilius Che
И ведь некоторые поверят же в эту импортную чушь. Очень печально.
06:41
10.12.2017
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