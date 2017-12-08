Глава МИД Франции заявил, что Россия "присвоила" победу над ИГ*

ПАРИЖ, 8 дек – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан удивлен тем, что Россия "присвоила" себе победу над террористической организацией "Исламское государство*" в Сирии.

Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что Вооруженные силы РФ выполнили задачу по разгрому бандформирований "Исламского государства" на территории Сирии.

"Я нахожу удивительным то, что Россия присваивает победу над ИГ*", — сказал Ле Дриан в эфире телеканала BFMTV, отметив, что, по его мнению, речь идет о "несколько необоснованной интерпретации".

По словам министра, ИГ* с занимаемых им территорий вытеснили силы международной коалиции.

"С определенным запозданием российские военные пришли на помощь силам (президента Сирии) Башара Асада и в конечном счете добились освобождения Дейр-эз-Зора", — заявил дипломат.

В целом, оценивая ситуацию, он согласился с тем, что по ИГ* был нанесен тяжелый удар. "Сегодня можно говорить, что у ИГ* нет реальной территориальной автономии. Однако несколько очагов сопротивления еще остается", — сказал Ле Дриан.

*Запрещенная в России террористическая организация

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