В Сирии еще один населенный пункт присоединился к режиму прекращения огня

ХМЕЙМИМ (Сирия), 8 дек — РИА Новости. Еще один населенный пункт в Сирии — село Дальбуз в провинции Хомс — присоединился к режиму прекращения огня, сообщает в пятницу российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

"В результате совместной работы Центра по примирению и Комитета национального примирения зоны деэскалации "Хомс" подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Дальбуз провинции Хомс", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что российские офицеры вместе с органами местного управления продолжают работу по организации возвращения беженцев. За сутки в свои дома вернулись 47 человек, из них 25 человек — в провинцию Алеппо, 22 человека — в Хомс. В Центре по примирению добавили, что российские военные врачи помогли 48 жителям Сирии.

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