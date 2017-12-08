Источник сообщил, кто возглавит конгресс нацдиалога Сирии

ЖЕНЕВА, 8 дек – РИА Новости. Бывший вице-президент Сирии Фарук Шараа откроет Конгресс национального диалога в Сочи и, возможно, возглавит его, сообщили РИА Новости три независимых источника, два из которых близки к организации форума.

"Фарук Шараа будет приглашен открыть Конгресс", — сообщил один источник.

Еще два других источника уточнили, что речь идет о том, чтобы Шараа стал председателем на Конгрессе. Один из собеседников при этом выразил сомнения в том, что бывший вице-президент захочет пойти на это.

Президент России Владимир Путин в ноябре выступил с инициативой проведения конгресса национального диалога Сирии. По данным РИА Новости, он пройдет в Сочи в конце января — начале февраля. Его целью является продвижение политического урегулирования в Сирии. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться конституционные вопросы, создана конституционная комиссия. Конгресс должен подготовить почву для дальнейших переговоров на площадке в Женеве. Для участия в конгрессе приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутренняя и внешняя оппозиция, а также, в качестве наблюдателей, представители ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>